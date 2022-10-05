الامارات | مطرب تركي رفض أداء أغنية.. فقتله 3 من الحضور!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم 3 أشخاص على قتل الموسيقار والمطرب التركي، أونور شنر، في العاصمة التركية أنقرة، بعد أن رفض أداء أغنية طلبوا منه أداءها خلال حفل غناء.

وقعت الحادثة مساء الأحد 2 أكتوبر، في منطقة جانكايا بأنقرة، وقالت وسائل إعلام تركية إن مجموعة من الحضور طلبوا من المطرب أن يؤدي أغنية معينة، وردّ شنر على أحدهم قائلاً: "لا تتدخل في عملي".

وبحسب المصادر، فإن الشجار اللفظي سرعان ما تحوّل إلى ضرب استُخدمت به زجاجات حادة، وعلى إثر ذلك تعرض شنر، البالغ من العمر 45 عاماً، لجروح بليغة في العنق أدت إلى وفاته.



اعتقلت السلطات المتهمين الثلاثة بقلته، وقال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نور آرصوي، إنهم سيتابعون قضية مقتل شنر، وإنهم يريدون أن ينال القتلة العقوبة التي يستحقونها، بحسب ما ذكرته "سي إن إن تورك".