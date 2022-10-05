تعليمات تساعد على تقوية مناعة أطفالك قبل الذهاب إلى المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

مع حلول العام الدراسي، عادة ما ترغب جميع الأمهات تقوية جهاز المناعة لدى أطفالها، للوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة نتيجة للعدوى بين الأطفال والمعلمين، لذا نتعرف على أهم التعليمات.

نظام غذائي

يساهم النظام الغذائي الذي يحتوي على العديد من الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، والاعتماد على مصدر جيد للكالسيوم مثل منتجات الألبان، تساعد تلك العناصر على تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى خلال العام الدراسي، تجنب المنتجات المصنعة قدر الإمكان لتأثيرها السلبي على صحة الجسم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع health.harvard.

الحصول على قسط كافي من النوم

يعد النوم من أهم الأشياء التي تساهم في تحسين صحة الأطفال لمقاومة الأمراض، حيث يعزز من صحة جهاز المناعة وذلك ما نسعى له، وأن النوم المناسب حسب عمر الطفل، من 12 إلى 16 ساعة يوميًا للرضع إلى ثماني إلى 10 ساعات للمراهقين، يمكنك تشجيع النوم الصحي عن طريق إغلاق الأجهزة قبل ساعة أو ساعتين من موعد النوم ويفضل ألا تكون في غرفة النوم في الليل، والالتزام بجدول منتظم.

الحفاظ على نشاطهم

التمرين تحافظ على الصحة، وتقلل من عرضة الإصابة بالأمراض، كما يجب أن يكون الأطفال نشيطين حقًا لمدة ساعة في اليوم، لا يعني بالضرورة ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، حيث يمكن أن يكون اللعب في الملعب أو الذهاب في نزهة على الأقدام من الأشياء التي تساعد على بقائه نشط، التي تعزز من صحة جهاز المناعة وتجعل الجسم أكثر صحة.

السيطرة على التوتر

الإجهاد يؤثر على الصحة، ويجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى، لذا يجب التأكد من أن الأطفال لديهم وقت للتوقف عن اللعب، والتواصل معه وجعله مع الأشخاص الذين يساهمون في جعلهم سعداء، حيث يساعد ذلك أيضًا في التحدث عن أي أمر يمكن أن يثير قلقهم، حيث تؤثر الحالة المزاجية على قوة جهاز المناعة، وصحة الأطفال بصورة عامة.

الاحتياطات البسيطة

يجب الحرص على توعية الأطفال من قبل الأسرة اتخاذ احتياطات بسيطة للمساعدة في البقاء بصحة جيدة، من خلال غسل اليدين باستمرار، واستخدام المناديل الورقية عند السعال والعطس، تجنب البقاء بجانب الأشخاص المصابة بالعدوى، ارتداء الأقنعة، خاصة في الأماكن الداخلية المزدحمة.