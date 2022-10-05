3 ألعاب تساعد على منع تقدم مرض ألزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى أحمد

أثبتت تمارين الدماغ فاعليتها في تأخير مرض ألزهايمر، كما أنها حسنت الحالة لدى العديد من المرضى.

إليك بعض تمارين الدماغ التي يمكن أن تثبت فعاليتها في الوقاية من المرض، كما ذكر فى موقع "time's of India".

- الكلمات المتقاطعة:

وفقًا لدراسة بحثية أجريت عام 2011، فإن لعب الألغاز المتقاطعة أدى إلى تأخير ظهور ألزهايمر بمقدار 2 إلى 5 سنوات.

وتؤكد الدراسة التي تحمل عنوان "رابطة المشاركة في لغز الكلمات المتقاطعة مع تراجع الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالخرف" المنشورة في مجلة الجمعية العصبية النفسية الدولية على أهمية التحفيز المعرفي للأنشطة الترفيهية لقضايا الصحة العقلية مثل مرض ألزهايمر أو الخرف.

- الشطرنج:

بصرف النظر عن حقيقة أن العديد من الباحثين قد وجدوا أن الشطرنج فعال، فإن مقدار التمارين الذهنية التي تدخل في لعب الشطرنج دليل في حد ذاته على أنه أحد أفضل تمارين الدماغ على الإطلاق.

- لعب السودوكو:

قال الخبراء إن لعب سودوكو يمكن أن يمنع مضاعفات مثل مرض الزهايمر، يمكن منعها عن طريق حل لعبة Sudoku، والألغاز المتقاطعة والشطرنج لأنها تحفز الدماغ وتحافظ على نشاطه، هذا ما قاله البروفيسور "شايليندرا موهان تريباثي"، عضو هيئة التدريس في قسم الصحة العقلية للشيخوخة بجامعة الملك جورج الطبية (KGMU) لـ TOI.