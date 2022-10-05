للآباء.. 3 نصائح لمساعدة طفلك على تكوين صداقات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ندى أحمد

إذا كان طفلك يعاني من صعوبة فى تكوين صداقات، هناك طرق معينة يمكنك من خلالها تشجيعهم على مقابلة أطفال جدد.

ويمكن أن تحسن الصداقة مهارات التواصل لدى الطفل، والإبداع، والصفات الجيدة الأخرى مثل التعاطف والاهتمام والمشاركة، طبقًا لموقع "time's of India".

وتقول جيل جروس الدكتورة في علم النفس وخبيرة في تنمية الطفل في "هيوستن- تكساس" بالولايات المتحدة، إنه ليست هناك حاجة لتحويل طفلك إلى شخص اجتماعي للغاية، ولكن ساعده على الشعور بمزيد من الثقة الاجتماعية، وعلمه المهارات التي تساعده على تكوين الصداقات.

وهناك أسباب كثيرة تجعل طفلك يرغب فى تكوين صداقات جديدة:

قد يواجه بعض الأطفال صعوبة في تكوين صداقات جديدة بسبب الخجل الشديد أو التوتر، هذا يمكن أن يمنعهم من بدء محادثات مع أشخاص جدد.

يعاني بعض الأطفال من صعوبات اجتماعية حيث قد لا يكونون جيدين في التواصل أو قراءة الإشارات الاجتماعية بشكل صحيح، مع بعض المساعدة، يمكنهم أيضًا تكوين صداقات.

إليك بعض النصائح التي تساعد ابنائك لتكوين صداقات:

1- إذا كان طفلك يشعر بعدم الارتياح أو عدم الثقة بالنفس، فإن دفعه إلى التحدث قد لا يساعد، بدلاً من ذلك، أشركهم في المواقف الاجتماعية دون إحراجهم، حيث يمكنك اصطحابهم إلى الحديقة القريبة وجعلهم يتفاعلون مع الأطفال الذين يلعبون هناك.

2- الألعاب يمكن أن يساعدهم على التفاعل مع الآخرين، يحب كل طفل ممارسة الألعاب، بناءً على اهتماماته، لذلك يمكنك مساعدته في العثور على صديق له نفس الاهتمامات.

3- مساعدة الآخرين يمكن أن تكون صداقات: علّم طفلك أن يساعد الآخرين، حتى في الأمور البسيطة مثل إعارة قلم، يمكن أن يكون عن طريق الاتصال بصديقهم للاطمئنان على صحتهم عند الغياب من المدرسة.