أستاذ جلدية تحذر من تأثير الاكتئاب على البشرة والشعر.. يسبب الصدفية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الفتيات تعاني من مشاكل في البشرة والشعر، نتيجة التعرض للضغط والتوتر الذي يصل إلى حد الاكتئاب والحزن الشديد، بخلاف الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر على الصحة بشكل عام.

وتحدثت الدكتورة طاهرة لهيطة، أستاذ الجلدية والتجميل بالقصر العيني، عن تأثير الاكتئاب على بشرة وشعر الفتيات، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، إذ تقول: «حينما تصبح الفتاة في موقف يمثل ضغط عصبي كبير عليها، يفرز الجسم كمية كبيرة من الأدرينالين الذي يؤدي لإحمرار الجلد بشكل مفاجئ، فضلا عن التعرق، وحينما يحدث حزن مفاجئ، فإن ذلك يؤثر على كرات الدم البيضاء ويعمل على خنق بصيلات الشعر أو الذقن والجسم، ما يؤدي إلى عدم وصول الدم للبصيلات وبالتالي تسقط، وهناك أشخاص يستيقظون من النوم ويجدون فراغات كبيرة في الشعر، سواء في الرأس أو في منطقة الذقن عند الرجال».

الاكتئاب يسبب ظهور الشعر الأبيض

وأضافت أستاذ الجلدية، عن تأثير الاكتئاب على بشرة وشعر الفتيات: «بنسبة 90% إذا استطاعت الفتاة معالجة ذاتها نفسيا وجلديا تستطيع السيطرة على سقوط الشعر والإصابة بالثعلبة، إذ إنّ الحالة النفسية لا تتجزأ من العلاج، الجلد والشعر يتأثرا بالضعط العصبي، ويعتبر ذلك من أساسيات ظهور الشعر الأبيض».

الاكتئاب يسبب الصدفية والهرش المستمر

وفي حالة التشخيص بسقوط الشعر لأسباب نفسية، يجب عدم اللجوء للجلسات كونها ضارة بالصحة وبالشعر، إذ تضيف: «هناك بعض الأشخاص يعانون من ملمس الجلد الخشن حينما يتعرضون للقلق والتوتر، لا يستطيعون النوم بسبب الهرش المستمر، وفي هذه الحالة يجب التحدث معهم عن الأسباب، ومعرفة إذا كانت وراثية أم نفسية أم الاثنين معا، وربما يؤدي الاكتئاب في بعض الأحيان للإصابة بمرض الصدفية».