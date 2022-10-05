فوائد تناول الطفل لوجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة.. بينها تقوية المناعة

القاهرة - سمر حسين - ماما

اليوم الدراسي له طقوسه الخاصة بعيدا عن أيام الإجازات الصيفية، إذ يستيقظ الطفل مبكرًا ويستعد للذهاب للمدرسة، لكن يجب أن يتناول إفطاره أولًا حتى يستطيع استعياب دروسه، بحسب محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، الذي أوضح أبرز فوائد إفطار الأطفال قبل المدرسة، فيما يلي:

فوائد تناول فطور الأطفال قبل الدراسة

- تنظيم الحرق والتقليل من تناول السكريات.

- الإحساس بالشبع مدة طويلة وتنظيم الأكل باقي اليوم.

زيادة التحصيل واكتساب مناعة قوية

- القضاء على نوبات النهم للسكريات وعدم وجود نوبات جوع شديدة.

- تركيز وتحصيل دراسي جيد ونشاط طول اليوم.

- لا يتعرض الطفل للهبوط.

- عدم إصابة الطفل بفرط حركة وبعدها خمول.

- اكتساب الطفل مناعة قوية.

- الحفاظ على معدل الحرق والوزن.

ونصح «حلمي» بتناول الطفل قبل الذهاب إلى المدرسة، أي شيء حتى إذا كان سناك خفيفة جدًا مثل توست أسمر وزبادي أو ثمرة فاكهة وزبادي أو فاكهة مجففة مع زبادي.