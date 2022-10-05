تحذير من صعود السلم وأضراره الخطيرة على الصحة.. تعرف على الأفضل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعمل بعض الأشخاص على استخدام السلم في الصعود كنوع من الرياضة لحرق الدهون وفقدان الوزن ولكن هل هذا التصرف صحي أم يسبب مشاكل، هذا هو ما يوضحه الأطباء في السطور التالية.

الدكتور علاء بلبع عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة سابقا، شرح خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، أن صعود السلم لا يعتبر رياضة كما أنه مُضر للغضاريف ويعمل على تآكلها.

أضرار استخدام المصعد كرياضة

وأشار بلبع إلى أن بدلا من استخدام المصعد، يمكن ممارسة رياضة المشي فهي أفضل صحيا بشكل كبير، مع الحرص بالسير في أماكن مخصصة لراحة القدم حيث إن لا يفضل المشي مسافات طويلة على البلاط أو الأسفلت.

وذكر عميد كلية العلاج الطبيعي أن ممارسة المشي بشكل مستمر يعمل على تحسين الدورة الدموية والجهاز التنفسي ويقوي عضلة القلب، وينشط المخ والكلى، ويساعد على تقوية العضلات.

وأوضح بلبع أن أفضل مكان للمشي هي على الرمال أو حشائش الأرض حيث إنها تتفادى الصدمات ولكن السير على البلاط أو الأسفلت يحدث احتكاك بالمفاصل مثل الركب والفخد والفقرات القطانية والعنقية والفك بالوجه: «لأن كل خطوة كعب على الأرض غير المخصصة بيعمل احتكاك في جميع مفاصل الجسم»

استشاري القلب والأوعية الدموية: صعود السلم خطر لأصحاب الأمراض

فيما حذر الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية، في تصريحات لـ«هن»، من رياضة صعود السلم لأصحاب مرضى القلب والجهاز التنفسي والمفاصل وجميع الأمراض المزمنة، حيث يجب تجنب صعود الدرج لأنها بها خطورة كبيرة عليهم.

وأضاف أن نزول السلم خطر على مرضى خشونة المفاصل وخاصة إذا كان هناك زيادة في الوزن، لذا يفضل ممارسة رياضة المشي أفضل من ذلك وتساعد جميع أجهزة الجسم ولها فوائد عدة.

فوائد صعود السلم

وأشار الغمراوي إلى أن هناك فوائد لصعود السلم ولكن للأشخاص الأصحاء فقط، ويجب على الشخص عمل فحوصات للاطمئنان على القلب أو إذا كان لديه تاريخ مرضي، وغيره، وفي حال كان صحيا لا يعاني من أي شيء يمكنه ممارستها ولكن أيضا بشكل تدريجي: «اطلع سلم سلم مش اخدها اتنين على بعض أو بسرعة لا».

ومن فوائد صعود السلم للأصحاء فقط، أنها تؤثر بشكل إيجابي على وظيفة عضلة القلب والرئتين وتزيد الأوكسجين وتقوي عضلات الجسم والمناطق المختلفة وتحرق مزيد من السعرات الحرارية ولها مردود جيد على صحة الإنسان وأظهرت الدراسات أنها تخفض نسبة الإصابة بالساكتة الدماغية وتحسن الجهاز المناعي وتخفض من الإصابة بالأمراض المزمنة، وتقلل مستويات الكوليسترول وخاصة الضار في الدم وتقوي عضلات القدمين: «بس مرة أخرى المشي أفضل»، حسب وصف استشاري القلب.