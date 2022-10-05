نصائح ذهبية لاختيار مقعد الطفل المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعتبر مقعد الطفل أحد أهم عوامل سلامته في السيارة؛ حيث إنه يتولى حماية الطفل من الإصابات عند وقوع حادث للسيارة؛ لذا ينصح خبراء السلامة بنادي السيارات ADAC الألماني باختيار المقعد المناسب وتثبيته بشكل صحيح.

العمر وطول القامة

وفي البداية أكد الخبراء على ضرورة تأمين الطفل بواسطة مقعد خاص به إذا كان عمره أقل من 12 عاما أو إذا كان طوله أقل من 50ر1 متر.

وتتوفر مقاعد الأطفال بفئات مختلفة حسب العمر وطول القامة؛ حيث تناسب مقاعد المرحلة 1 الأطفال حتى سن الرابعة أو الذين يصل طولهم إلى 05ر1 متر، في حين تناسب المرحلة 2 الأطفال حتى سن 12 عاما أو الأطفال بطول 50ر1 متر.

وينبغي شراء الموديلات المطابقة للمواصفات والمطورة لدى شركات معروفة وموثوقة. ومن الأفضل اختيار الموديلات، التي توصي بها الشركة المنتجة للسيارة، مع الاعتماد على التجربة الفردية قبل الشراء لمعرفة مدى مناسبة المقعد للطفل، والذي يتم تحديده وفق العديد من العوامل مثل طول الطفل وعمره.

وأوصى الخبراء الألمان في الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الطفل بقضاء أقل وقت ممكن في مقعد الطفل، وذلك بالابتعاد قدر المستطاع عن الرحلات الطويلة، التي تزيد عن 20 دقيقة، وذلك لعدم زيادة الضغط على العمود الفقري ولتجنب الإضرار بالكتلة العضلية والهيكل العظمي للطفل.

موضع التثبيت المناسب

ويفضل العديد من الآباء تثبيت مقعد الطفل على مقعد الراكب الأمامي حتى يتمكنوا من مراقبة الطفل أثناء القيادة، لكن لابد هنا من إلغاء تنشيط الوسادة الهوائية للركاب الأمامي، وهو أمر غير ممكن في كثير من السيارات. ويمكن مراقبة الطفل أيضا عند تثبيت مقعد الطفل على المقعد الخلفي من خلال أنظمة المرآة أو الكاميرا الخاصة.

ويراعى الالتزام بدقة بتعليمات التثبيت، التي توردها الشركة المصنعة، كما يلزم بعد تثبيت مقعد الطفل شد الحزام بشكل صحيح حتى لا يضر بالطفل، وأن يكون مريحا للطفل، مع إمكانية إدخال إصبعين بين الحزام والجسم، ويفضل عدم ارتداء الطفل للملابس السميكة، والتي تقلل من فعالية الحزام.

وهنا يشار إلى أن التثبيت عكس اتجاه السير يحمي الطفل من إصابات العنق والرقبة الخطيرة في حالة حدوث تصادم من الخلف.