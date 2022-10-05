في أسبوع الفضاء العالمي.. نساء حلقن في سماء «ناسا» وحطمن أرقاما قياسية: مفيش مستحيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعبتر أسبوع الفضاء العالمي، الذي يبدأ من 4 إلى 10 أكتوبر، حدثا عالميا واحتفالا دوليا، يحتفي به أكثر من 90 دولة حول العالم، والذي اعتمد من قبل مجلس إدارة جمعية أسبوع الفضاء العالمي، تحت شعار «القمر.. بوابة النجوم» الذي بدأ منذ عام 2019، لمساهمة التكنولوجيا في تحسين حالة الإنسان، ولعل كان العنصر النسائي بارزًا وبقوة، في الفضاء وريادة مجال الطيران، إذ حققت النساء في مختلف أنحاء العالم نجاحا ساحقًا وتفوقن خلاله على الرجال، ورفعن اسمهن عاليًا.

وخلال الاحتفال بأسبوع الفضاء العالمي، إليك عدد من رائدات الفضاء من مختلف أنحاء العالم، اللواتي حلقن في سماء وكالة الفضاء«ناسا» ودخلن موسوعة جينس، رغم الضغوطات والعراقيل التي كادت أن تُحيل مهامهن.

الصينية «وانغ يابينغ»

سيدة في بداية الأربعينات من عمرها، حققت إنجازا كبيرا، تحدث عنه العالم بأكمله، بعدما استطاعت أن تُحلق في الفضاء الخارجي، وحققت رقمًا قياسيًا، خلال رحلة فضائية استغرقت نحو 6 أشهر، لتكن الصينية وانغ يابينغ، التي نافست الرجال واحدة من أكثر السيدات الرائدات في مجال الفضاء، إذ تعتبر أول رائدة فضاء صينية توجهت إلى محطتي الفضاء التجريبيتين الصينيتين، برفقة زميلها تشاي تشي كانغ.

قضت رائدة الفضاء الصينية وانغ يابينغ، أكثر من 6 ساعات في تركيب المعدات وإجراء الاختبارت، بجانب تمكنها من ذراع خدمة الروبوت بالمحطة، كان الهدف من رحلتها الفضائية هو تثبيت عناصر جديدة «ذراع آلي خارجي»، وضمان موثوقية المعدات أو اختبار بدلات الجيل الجديد.

سالي رايد

تعتبر الأمريكية سالي رايد، أول امرأة أمريكية تنطلق إلى الفضاء حيث طارت على متن «challenger»، إذ كانت تبلغ من العمر آنذاك نحو 32 عاما، فكانت أصغر رواد الفضاء.

خاضت سالي رايد، رحلتين في الفضاء، الأولى كانت عام 1983 والثانية في عام 1984م، وحققت الأمريكية، أصغر رواد الفضاء، في انفجار مكوك الفضاء في عام 1986م، وبعد عملها كرائدة فضائية درست الفيزياء في جامعة كاليفورنيا، وألفت كتبا للأطفال.

الفلسطينية سها القيشاوي

ربما كانت الفلسطينية سها القيشاوي، واحدة من الفتيات اللواتي وضعن بصمتهن وحلقن في سماء الوكالة الفضائية ناسا، إذ تعمل كبيرة لمهندسي البرمجيات، والمسؤولة عن تكامل البرمجيات مع الهارد وير وفحص المركبة الفضائية الأمريكية في وكالة ناسا، والتي كانت روت تجربتها لـ«الوطن»، قائلةً: «بدأت في خوض تجربتي في عالم الفضاء منذ عام2011، حتى 2020، ووقع عليا الاختيار للعمل ببرامج السوفت والهارد وير، وتقلدت منصب القائد والمسؤول عن متابعة أعمال باقي المهندسين».

كما تابعت المهندسة الفلسطينية سها القيشاوي، خلال الحديث عن عملها وخوضها وكالة ناسا، إذ تقول: «بدأت عملي في شركة «لوكهيد مارتن» وعُينت مديرة لأكثر من مجموعة، تقدمنا في فترة قصيرة وسيتم ارسال أول رحلة للفضاء خلال الفترة المقبلة».