طبيب يحذر من تناول الكاتشب: يسبب أضرارا كارثية على الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكاتشب من المنتجات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وخاصة الصغار ويعملون على إضافتها على أغلبية الأطعمة ولكن ربما لا يعلم البعض أنه يحتوي على أضرار كبيرة.

حذر الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد من تناول الكاتشب لما يسببه من أضرار على الصحة، وخاصة في حال الإفراط فيه لأنه يسبب تراكمات في الجسم، ما يؤدي إلى الأمراض على المدى البعيد ومن أبرزها «السرطان».

وذكر أستاذ أمراض الجهاز الهضمي عبر «هن»، أن مكونات الكاتشب عبارة عن بصل وخل وثوم وصلصة طماطم وسكر فركتوز عالي التركيز ونشا وصمغ، مشيرا إلى أضراره فيما يلي.

أضرار تناول الكاتشب

- الكاتشب يحتوي على سكر الفركتوز ويكون 100 ضعف الموجودة بالفواكه أي أنه يعتبر سم عندما يدخل الجسم يتحول إلى دهون على الكبد كما أنه يرفع مستوى السكر مما ينتج عنه أمراض السمنة والسكري.

أستاذ أمراض الجهاز الهضمي: الكاتشب يسبب السرطان

- من أجل الحفاظ على الكاتشب يتم وضع عليه مادة يطلق عليها اسم «فانيلين» التي تكون بالنشا والصمغ والتي تعتبر خطيرة جدا على الصحة حسب وصف الخياط، لأنها مادة مسرطنة وتسبب أمراض «السرطان».

- يؤدي الخل المعدل وراثيًا المتواجد بالكاتشب والذي يحتوي على مبيدات سامة ومواد كيمياوية إلى ارتجاع بالمريء وقرحة بالمعدة وزيادة الحموضة.

- الملح المتواجد بالكاتشب يسبب الضغط على المدى البعيد.

- هذه الأضرار المتواجدة بالكاتشب تسبب أيضا مشاكل في الكبد والجهاز العصبي والبنكرياس.