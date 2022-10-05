أعراض اعتلال الشرايين المحيطية.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لجراحة الأوعية الدموية إن اعتلال الشرايين المحيطية يندرج ضمن اضطرابات سريان الدم، وهو ينشأ في الغالب نتيجة لضيق الشرايين بفعل الترسبات الكلسية أو الدهنية، مشيرة إلى أنه في الحالات المتأخرة يحدث انسداد تام بالشرايين وتموت بعض الأنسجة.

وأوضحت الجمعية أن أعراض اعتلال الشرايين المحيطية تتمثل في عدم التئام جروح الساق وكذلك الشعور بآلام في الساق في وضع السكون.

وأضافت الجمعية أن اعتلال الشرايين المحيطية لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن إيقافه من خلال إتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمتوازنة والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وإنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى العلاج الدوائي.

وإذا لم تحقق هذه التدابير تحسنا ملحوظا، فيتم اللجوء إلى الجراحة من أجل توسعة الشرايين أو إجراء قسطرة لها.