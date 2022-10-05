أهمية العناية بالأسنان اللبنية.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان إن الأسنان اللبنية تتمتع بأهمية كبيرة؛ حيث إنها تحافظ على موضع الأسنان المستديمة، محذرة من إصابتها بالتسوس قد تُلحق ضررا بالأسنان المستديمة أيضا.

ولتجنب ذلك، أوصت الرابطة الوالدين بالعناية بالأسنان اللبنية فور ظهورها، موضحة أنه ينبغي تنظيف الأسنان اللبنية مرتين يوميا بالفرشاة والمعجون؛ حيث ينبغي استعمال المعجون المخصص للأطفال فقط، والذي يحتوي على ثلث كمية الفلورايد الموجودة بمعجون أسنان الكبار، مع الأطفال دون السادسة؛ نظرا لأن الكثير من الفلورايد يمكن أن يترك بقعا مستديمة بيضاء إلى بنية اللون على الأسنان.

وبدءا من سن السادسة يمكن للأطفال استعمال معجون الأسنان المخصص للكبار؛ لأن نسبة الفلورايد العالية به تلعب دورا مهما في وقاية مينا الأسنان، التي لم تكتمل صلابتها بعد لدى الأطفال، من التسوس.