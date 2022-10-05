متى تهاجم الصدفية الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية للأمراض الجلدية إن الصدفية تهاجم الأطفال أيضا، وليس البالغين فقط، مشيرة إلى أنها غالبا ما تحدث لدى الأطفال بعد الإصابة بالتهاب اللوزتين المصحوب بصديد.

وأوضحت الرابطة أن الأعراض المميزة للصدفية تتمثل في الاحمرار والحكة والقشور ذات اللون الأبيض المائل للفضي، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان تظهر أولى مواضع الإصابة بالصدفية في نطاق الحفاضات بالنسبة للأطفال الرضع.

وأضافت الرابطة أن الإصابة بالصدفية قد تقترن بها أمراض أخرى مثل التهاب المفاصل، كما أنه غالبا ما يعاني الأطفال المصابون بالصدفية من مشاكل نفسية كنتيجة لنبذ أقرانهم لهم وسخريتهم منهم بسبب تشوه مظهر بشرتهم.

ويتم علاج الصدفية بواسطة الأدوية مثل مراهم الكورتيزون أو العلاج بالضوء أو العلاج بالاستحمام بمحلول ملحي. وفي حالة المتاعب النفسية ينبغي أيضا الخضوع للعلاج النفسي.