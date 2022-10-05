طبيبة تحذر من وضع مواد غذائية معينة في لانش بوكس الطفل: تصيبه بالتسمم

القاهرة - سمر حسين - صحة

حرصًا من مساعدة الطفل على الشعور بالطاقة والتحصيل الجيد خلال اليوم الدراسي، تتجه بعض الأمهات إلى تقديم وجبات غذائية مختلفة، وفي معظم الأحيان تتألف من عدة مكونات قد تكون غير صحية بالشكل التي تعتقده الأم، وهو ما قد يحدث تأثيرات سلبية وأزمات صحية للطفل.

أبرز الأخطاء بالمواد الغذائية المقدمة للطفل

ووفق ما كشفت الدكتورة مروة شعير، أخصائي التغذية، بمعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء، خلال حديثها لـ«هن»، أنه هناك بعض الوجبات الغذائية غير الصحية، التي يتم تقديمها للأطفال بهدف منحهم الطاقة خلال اليوم الدراسي، ولكنها قد تعرضهم لأزمات صحية مفاجئة.

وشملت هذه الوجبات الغذائية:

1- الإكثار بالسكريات والمخبوزات معًا، كـ سندوتشات الحلاوة مع الشوكولاتة السائلة، حيث تسبب مثل هذه الوجبات رفع مستويات السكر بالدم بشكل مفاجئ.

2- العصائر المعلبة.

3- الأكلات المسبكة التي يتم وضعها داخل اللانش بوكس في بعض الأحيان، إذ أنها سريعة التلف، ما قد يصيب الطفل بالتسمم الغذائي.

الوجبات الصحية التي يجب تقديمها للطفل

فيما نوهت خبيرة التغذية بإمكانية تقديم بعض الوجبات الصحية الغذائية التي تشعر الطفل بالطاقة، والتي تتمثب في:

• ساندوتشات الطاقة

1- ملعقة من المربى مع نصف ملعقة صغيرة من الزبدة، «تعادل ملعقة الشاي الصغيرة».

2- البلح الأسود مع قطعة نصف ملعقة صغيرة من الزبدة.

• بسكوت العجوة.

• ملعقة صغيرة من الحلاوة.

•ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني.