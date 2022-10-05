معلومات عن الكومبارس الشهيرة ماري باي باي في ذكرى وفاتها.. تعرف على اسمها الحقيقي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مثل هذا اليوم قبل 25 عامًا، رحلت عن عالمنا واحدة من أشهر كومبارسات السينما المصرية، والتي برعت في تقديم دور المرأة ذات الملامح الغليظة وغير الأنثوية ولكن بصورة كوميدية، حيث اتسمت بموهبة فنية مميزة ومختلفة جعلت اسم ماري باي باي واحدًا من الأسماء اللامعة في تاريخ السينما المصرية، على الرغم من صغر مساحات أدوارها، إلا أنها كانت بمجرد ظهورها على الشاشة، تُرسم البسمات على الوجوده بتلقائية.

معلومات عن ماري باي باي

وفي ذكرى وفاتها الـ25، يستعرض «هن» خلال السطور الآتية، أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة ماري باي باي.

1- اسمها الحقيقي بهيجة محمد علي، وهو ما يثير دهشة الكثيرين خاصة بأنه لا يمت لاسم شهرتها بصلة.

2- من مواليد يوليو عام 1917.

3- تُعد أشهر من مثلت دور المرأة غير الجميلة في السينما المصرية.

4- في بداية حياتها عملت بسجن النساء، ومن ثم عملت راقصة في الأفراح.

5- اكتشفها فنيًا الفنان الراحل يوسف وهبي، ومن ثم ضمها إلى فرقة رمسيس المسرحية.

6- فيما بعد عملت ماري باي باي في فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

أبرز أعمال ماري باي باي

وخلال مسيرتها الفنية شاركت الراحلة ماري باي باي خلال مسيرتها الفنية في حوالي 54 فيلما سينمائيا، والتي جاء من أشهرها دورها بفيلم «مطاردة غرامية» أمام الراحلين فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي، و«الآنسة ماما»، و«جعلوني مجرمًا».