حيل ونصائح لوضع روج أحمر بإطلالة جذابة.. «استخدمي فرشاة أسنان»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عند التفكير في مكياج جريء وكلاسيكي، أول ما يخطر في البال هو أحمر الشفاه باللون الأحمر، إذا كنتِ تعرفين كيفية وضع أحمر الشفاه بشكل صحيح، فيمكن أن يجعل شفتيك تبرزان وتبدوان جذابتين، حيث إن الشفاه الحمراء هي صيحة موضة لا يمكن الاستغناء عنها أبدا، وهو ملائم لكل درجات البشرة حيث ستجد درجات لا نهائية من اللون الأحمر، وفيما يلي نصائح وطريقة وضع أحمر الشفاه باللون الأحمر بحسب ما نشر موقع ستايل كريز المتخصص في الموضة والجمال.

نصائح وحيل لوضع روج أحمر بشكل مثالي

العثور على لون الروج الأحمر المثالي هو العقبة الأولى، هل تعلم أن اللون الأحمر مقسم إلى فئات مختلفة من درجات الألوان؟ لذلك جربي درجات ألوان مختلفة للعثور على درجتك المناسبة للأحمر.

يأتي بعد ذلك العثور على اللمسة النهائية التي تناسبك أكثر، حيث يمكنك الاختيار بين الروج غير لامع ولامع وشفاف وكريم وأحمر شفاه سائل.

قبل البدء استخدمي مقشر للشفاه أو فرشاة أسنان قديمة لوضع روج سلس وخالٍ من العيوب.

يساعد هذا أيضًا على ثبات أحمر الشفاه لمدة أطول.

قبل البدء ضعي مرطب شفاه مغذي أو برايمر لترطيب شفتيك قبل وضع أحمر الشفاه.

إذا كنتِ تريدين منع أحمر الشفاه اللامع من الذوبان أو التعرق، استخدمي قلم شفاه لتحديد شفتيك قبل وضعه.

إذا كنتِ مبتدئة، استخدمي منتصف درجات الألوان الدافئة والباردة، ما يجعله أحمر الشفاه الأحمر المثالي لكل لون بشرة.