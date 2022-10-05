"تحميك من سرطان الجلد".. 6 فوائد للقهوة على بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نغم محمد

تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومركبات الفينول المسئولة عن القضاء على الجذور الحرة التي تدمر البشرة.

وإليك بعض فوائد القهوة للبشرة عند استخدامها حبوب لعمل قناع، كما ورد في موقع "Healthline":

1-الحد من السيلوليت:

تساعد القهوة في تقليل ظهور السيلوليت على الجلد، من خلال الكافيين الموجود فيها، فإنه يقوم بزيادة تمدد الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم، مما يحد من ظهور العلامات.

2- مقاومة علامات الشيخوخة:

يساعد وضع القهوة على البشرة في تقليل ظهور بقع الشمس والاحمرار والتجاعيد الدقيقة، وتمتعك ببشرة نضرة.

3- علاج حب الشباب:

يظهر حب الشباب نتيجة تراكم الدهون، وخلايا الجلد الميتة على البشرة، وسد مسامها مما يعرضها للإصابة بعدوى بكتيرية، ويمكن للاستخدام المنتظم لقناع القهوة أن يحمينا من الإصابة بهذه العدوى.

4- مقاومة سرطان الجلد:

القهوة غنية بفيتامين ب٣، والذي يتكون في القهوة بعد تحميصها، ويقي من الإصابة بسرطان الجلد.

5- علاج الهالات السوداء:

للكافيين في القهوة قدرة على تحفيز تمدد الأوعية حول العينين، مما يساعد في علاج الهالات السوداء في هذه المنطقة.

6- علاج حروق الشمس:

تساعد القهوة في علاج الحروق الناتجة عن التعرض للشمس، فهي تلطف طبقات الجلد المصابة، وتقلل التورم، والتهاب الجلد.

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