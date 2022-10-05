الامارات | فرقة أميركية شهيرة تغني في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت فرقة «إماجِن دراجونز» الأميركية الحائزة جائزة «غرامي» والعديد من التصنيفات البلاتينية، أنها ستقدّم حفلاً غنائياً في أبوظبي، خلال جولة الفرقة الترويجية لألبومها الجديد «ميركوري» في 26 يناير المقبل، بـ«الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس. وأطلقت الفرقة مجموعة من أغاني الألبوم الأصلية التي تصدرت القوائم العالمية قبل إصداره بالكامل، إذ حققت أغنية «بونز» معدلات استماع قياسية مع أكثر من 331 مليون مرة تشغيل، في حين حقق فيديو الأغنية المصور أكثر من 31 مليون مشاهدة على «يوتيوب».