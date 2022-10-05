الامارات | وودي آلن يصوّر أول أفلامه بالفرنسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المخرج الأميركي وودي آلن، أنه بدأ أول من أمس في باريس، تصوير فيلمه الروائي الـ50 «واسب 22»، وهو الأول له بالفرنسية. وسيتعاون وودي آلن للمرة الخامسة مع المصور السينمائي الإيطالي فيتوريو ستورارو، بعدما بدأت شراكتهما منذ «كافيه سوسايتي». وفي فيلمه الأخير «ريفكينز فستيفال» الذي صُوّر في إسبانيا، كان أبرز الممثلين المشاركين فيه الفرنسي لوي غاريل، ولم يستقطب العمل سوى 89 ألف مشاهد لدى عرضه في يوليو الماضي.