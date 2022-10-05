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الامارات | «أكاديمية الفنون الأدائية» تفتح باب التسجيل للمبدعين

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية باب التسجيل للعام الدراسي الجديد، وأطلقت برنامجها الشامل للمقابلات وتجارب الأداء الحية وفعاليات اليوم المفتوح وورش العمل والدروس التعليمية والجولات الاستكشافية في الأكاديمية، إضافة إلى فعاليات التواصل وتعزيز العلاقات والإنتاجات الفنية الملهمة.

وقال المدير التنفيذي للأكاديمية، البروفيسور بيتر بارلو: «توفر الأكاديمية للطلبة فرصة مميزة لدراسة الفنون الأدائية وممارستها واحترافها، والإسهام في تطوير مشهد الأداء الفني الاحترافي في المنطقة. ونتطلع للترحيب بالدفعة الجديدة من المواهب في الأكاديمية».

وأضاف «نتطلع لاحتضان المواهب وتعزيزها، ودعم مسيرتها الفنية والاحترافية».

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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