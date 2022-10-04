أطعمة تساعد الطفل على اليقظة طوال اليوم الدراسي.. وداعا للكسل

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الشعور بالكسل التام يتعرض لها العديد من الأطفال بالمراحل الدراسية المختلفة، خاصة عند الاستيقاظ في الساعات الأولى من الصباح الباكر لاستقبال يوم دراسي جديد، ما يزعج الصغار، ويؤدي إلى شعور بعضهم بالمزاج السيء والبكاء الهستيري، الذي يضع الأم في موقف بالغ الصعوبة للسيطرة على هذه الحالة بصورة صحيحة.

نصائح لمساعدة الطفل على النوم مبكرًا

وخلال حديثها لـ«هن»، قدمت الدكتورة مروة شعير، أخصائية التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، مجموعة من النصائح المهمة التي تساعد طفلك على النوم بشكل صحي، خلال أيام العام الدراسي، وحتى لا يشعر بالنعاس والكسل في الساعات الأولى من الصباح.

وتتمثل هذه النصائح في الآتي:

1- عدم مساعدة الطفل على النوم بعد العودة من المدرسة، وحثه على الانتهاء من أداء واجباته الدراسية، حتى يضطر إلى النوم مبكرًا في الليل، بأقصى توقيت في الثامنة مساءً.

2- تعويد الطفل على الانتهاء من كافة مهامه سواء ما بين الدراسية أو الترفيهية قبل الثامنة مساءً.

3- إعداد بيئة مناسبة وهادئة لمساعدة الطفل على النوم سريعًا.

مواد غذائية تساعد الطفل على اليقظة

أما عن تقديم التغذية الصحيحة للطفل في الصباح الباكر، لمساعدته على الشعور باليقظة والنشاط، تنصح «شعير» بتقديم هذه المواد الغذائية له، وهي:

1- البيض لاحتوائه على البروتينات المهمة لصحة الجسم، ومساهمته في القدرة على التحصيل الدراسي الجيد.

2- طبق صغير من البليلة.

3- فاكهة تحتوي على «فيتامين سي»، مثل الجوافة أو البرتقال.