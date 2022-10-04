13 علامة تشير لمعاناة طفلك من سوء التغذية.. تسبب 3 مضاعفات صحية

القاهرة - سمر حسين - ماما

سوء التغذية أمر يشغل بال العديد من الأمهات لشعورهن بالخوف تجاه ضعف الحالات الصحية لصغارهن، ما يدفعهن لمحاولات البحث والتساؤل المستمرة نحو التعرف على العلامات التي تشير إلى هذه الحالة، من أجل التعامل معها ومعالجتها بصورة سريعة.

علامات سوء التغذية على الطفل

وبدوره كشف الدكتور حاتم هلال، أستاذ طب الأطفال، خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن العلامات التي تشير إلى معاناة الطفل من سوء التغذية فور ظهورها، والتي تتمثل في الآتي:

1- الوزن الضعيف أو الثابت.

2- شحوب اللون أو البهتان.

3- ضعف الشهية ورفض الأكل.

4- ضعف المناعة والشعور بالتعب المتكرر.

5- الشعر المتساقط.

6- قلة التركيز والتحصيل الدراسي.

7- فرط الحركة وقلة النوم.

8- ضعف وآلام العظام.

9- تأخر نمو الأسنان أو المشي.

10- التقزم وقصر القامة.

11- السمنة المفرطة.

12- ضعف النظر واضطراب الرؤية.

13- الخمول وقلة النشاط.

نصائح بضرورة الفحص الطبي

ونصح استشاري طب الأطفال، بضرورة فحص الطفل على طبيب مختص فور ظهور أي من هذه العلامات، وذلك حتى لا يتعرض الصغير لأي مضاعفات صحية، والتي قد تتمثل في:

1- نقص العناصر الغذائية بشكل أكبر.

2- صعوبة تعويض نقص هذه العناصر.

3- طول فترة علاج الطفل.