"كليوباترا استخدمت العسل والحليب".. 5 أسرار عن الجمال من الحضارة المصرية القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نغم محمد

اتبع المصريون القدماء نظامًا للجمال، وكانت العناية بالبشرة والشعر جزءًا أساسيًا من حياتهم، وإلى وقتنا الحالي يمكننا استخدام بعض وصفاتهم.

وإليك بعض أسرار جمال المصريين القدماء، كما ورد في موقع "Bright side":

1- استخدام مستحضرات التجميل الزيتية:

كان المصريون القدماء يضعون المكياج لتزيين العيون وحمايتها من أشعة الشمس، ولكنهم كانوا يستخدمون المستحضرات الممزوجة بالزيوت النباتية.

وفي الوقت الحالي، تصنع بعض الشركات منتجات معتمدة على الزيت، لأنه يحتوى على خصائص ترطيب قوية، وتحافظ على البشرة مرطبة لفترة أطول.

2- دللي بشرتك بالحليب والعسل:

استخدمت كليوباترا الحليب والعسل للحفاظ على شباب بشرتها، فقد تساعدك هذه المكونات في الحفاظ على بشرتك خالية من العيوب.

ويحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا، والتي قد تساعدك على التخلص من حب الشباب، ويمكن أن يرطب الحليب بشرتك بشكل فعال.

3- استخدام "الحنة" للقضاء على قشرة الشعر:

استخدم القدماء المصريين الحنة على شعرهم كصبغة طبيعية، ولها فوائد صحية أخرى، فقد تساعدك في التخلص من قشرة الشعر، وحمايته من التساقط، والحفاظ على نعومته ولمعانه.

4- بدل من استخدام مزيل العرق جرب الحمام المعطر:

الإعلانات التجارية تحاول إقناعنا أن مزيل العرق يساعدنا على تجنب الرائحة الكريهة، ولكن في الواقع يتسبب في زيادة الرائحة.

اعتمد المصريون القدماء على استخدام الحمام المعطر لتجنب الروائح الكريهة، ولأن الاستحمام لا يشكل أي مخاطر صحية.

5- استخدم الزيوت لمكافحة التجاعيد:

للزيوت خصائص ترطيب قوية، واستخدمها القدماء المصريين للحفاظ على بشرتهم، ومنع ظهور التجاعيد.

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