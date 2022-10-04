مع انتشارها.. طبيب يحذر من هذه الأعراض للبرد والأنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني العديد من المصريين من نزلات البرد والأنفلونزا، في الفترة الحالية، مع تغيير الفصول والانتهاء من الصيف واقتراب الخريف، حيث تتشابه الأعراض مع فيروس كورونا المستجد، ما يسبب القلق والخوف.

لكن الدكتور محمد إسماعيل، طبيب الأمراض الباطنية والصدرية، وجه رسالة طمأنينة للمصريين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي، "فيسبوك".

وقال محمد إسماعيل:"لا تقلقوا من حالات نزلات البرد والأنفلونزا والنزلات الشعبية المنتشرة هذه الأيام بشدة بفعل الدخول في فصل الخريف مع حالات فردية شديدة الندرة لفيروس كورونا بدون إلتهاب رئوي أو أعراض تنفسية حادة".

ونصح الطبيب: "الآن هو التوقيت المثالي للحصول على مصل الأنفلونزا".

وحذر الطبيب من بعض الأعراض التي تستلزم إجراء الفحص الطبي، وهي:

- الارتفاع المتكرر في درجة الحرارة متجاوزا 38 درجة

- السعال الجاف المتكرر

- ضيق التنفس الملحوظ

- الدوار وعدم الاتزان

- القئ والإسهال المستمرين.

طرق بسيطة للوقاية من نزلات البرد وفقا لموقع timesofindia

غسل اليدين باستمرار

حافظ على رطوبتك

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الحصول على قسط كاف من النوم

ممارسة التمارين

التطعيم

تناول السوائل

تناول الفواكه والخضروات