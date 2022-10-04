استشاري: تجنبوا الجبن المصنع من زيت النخيل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

التغذية السيئة وتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة تؤدي إلى مستويات غير صحية من الكوليسترول، وتوجد في اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان والجبن كامل الدسم.

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم ويحتاج الجسم إلى مادة الكوليسترول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بأزمات قلبية.

وهناك العديد من الأكلات والمشروبات الضارة وغير الصحية الغنية بالكوليسترول، وتتسبب في رفعة، والتي يمكن أن تُكوّن ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض، وفقا لما ذكرته استشاري تغذية علاجية الدكتور نهلة عبدالوهاب

وتوضح استشار البكتريا والمناعة ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة لـ"الخليج 365"، أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي يجهل البعض عنها وعن زيادة نسبة الكوليسترول بها تتمثل فيما يلي اللحوم الدهنية والألبان والجبن.

وأضافت أن "هناك نوعين من الكوليسترول نوع عالي الكثافة، وآخر منخفض الكثافة، وكلاهما لهما فوائد كبيرة من حيث عالي الكثافة يتم تصنيعه في خلايا الكبد ومفيد جدا يدخل في الخلايا وتصنيع الهرمون ومضاد للاكسدة، أما بالنسبة المنخفض الكثافة يصلح الأوعية الدموية حتى يستهلك الجدار من الوجبات السريعة والمعجنات والسكريات تسبب في جلطات في الشرايين والإصابة بالقلب.

بالإضافة لتجنب الأطعمة الغنية بالزيوت المهدرجة، وحذرت من تناول الجبنة الغنية بزيت النخيل، والوجبات السريعة، والوجبات المقلية، والسكريات لتقليل الإصابة بالكولسترول.

روشتة وجبات صحية

تناول كافة الخضروات الورقية

الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

تناول دهون صحية وعلى حسب حالة كل مريض

شرب مواد غنية بالفيتامين المتنوع

تناول الأطعمة التي تقوي المفاصل مثل البروتين والسبانخ.

ممارسة الرياضة بشكل دوري.

شرب كمية كبيرة من الماء يوميا .

الحركة بعد تناول الطعام مباشرة.

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