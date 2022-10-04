فيتامين شهير مرتبط بتقليل خطر الإصابة بنوع سرطان قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن تناول الفيتامينات باعتدال يساهم في الحفاظ على صحة الفرد، لكن يبدو أن هناك فوائد أخرى يمكن أن نحصدها من المكملات الغذائية تتعلق بالوقاية من أمراض خطيرة، أو على الأقل تقليل خطر الإصابة بها.

ووفقا للمعهد الوطني للسرطان ببريطانيا، فإن معدلات سرطان القولون تضاعفت بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا منذ التسعينيات، لكن يبدو أن تناول فيتامين د باعتدال له ارتباط كبير بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون في وقت مبكر، وفقا لموقع verywellhealth.

ويعتبر فيتامين (د) هرمون ستيرويدي وظيفته الرئيسية تنظيم التمثيل الغذائي للعظام، ولكن مع العديد من الوظائف الفسيولوجية الأخرى، مثل التأثيرات المضادة للالتهابات، والتأثيرات المناعية، والمضادة لتكوّن الأوعية، والتي من المحتمل أن تعمل كمثبط للتسرطن.

وكشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة طب الجهاز الهضمي، أن زيادة مستويات فيتامين د يمكن أن تساعد في الوقاية من سرطان القولون لدى البالغين دون سن الخمسين.

وتوصل الباحثون في معهد دانا فاربر للسرطان، إلى فوائد فيتايمين د وتأثيرها على السرطان بعد تحليل بيانات 94205 امرأة مسجلات في الدراسة الثانية لصحة الممرضات، كانوا مهتمين بشكل خاص بإيجاد علاقة بين تناول فيتامين د وسرطان القولون المبكر، الذي تم تشخيصه قبل سن الخمسين.

وأكد الباحثون: "يقلل فيتامين د من الإصابة بسرطان القولون ويمنع تكون الأورام في العديد من النماذج الجينية لسرطان الأمعاء، حيث يثبط نمو الخلايا السرطانية".

أفضل مصادر فيتامين د

حليب

جبن

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والرنجة

صفار البيض

لحم أحمر

كبد

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