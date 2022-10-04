استشاري تغذية يقدم فوائد مذهلة لمشروب النعناع.. «بلاش تغليه»

القاهرة - سمر حسين - صحة

النعناع من المشروبات المهمة والمتعارف عليه أنه يعمل على تهدئة المعدة، لذا يهتم الكثير من الأشخاص على تناوله باستمرار، ولكن ربما لا يعلم الكثيرون أنه يحتوي على فوائد أخرى وهو ما يشرحه استشاري التغذية في السطور التالية.

شرح الدكتور محمد عادل، استشاري التغذية، أن النعناع من الأعشاب الطبيعية المميزة، والمفيدة لصحة الإنسان ونصح بتناوله باستمرار.

فوائد مشروب النعناع

- شرب كوب من مشروب النعناع يساعد علي تهدئة الجهاز العصبي.

- يعمل النعناع على تنشيط القلب والدورة الدموية.

- يحسن مشروب النعناع عملية الهضم.

- يخفف النعناع التشنجات المعوية، كونه يساعد على إفراز العصارات المعوية الهاضمة.

- يخلص النعناع المعدة من الحموضة.

- يساعد النعناع علي تبريد البشرة وتهدئتها، في حال التعرض للأشعة الشمس لفترة طويلة.

- يعمل النعناع على إزالة الرؤؤس السوداء من البشرة.

- يخفف النعناع من جفاف البشرة.

استشاري التغذية: «بلاش نغلي النعناع»

وذكر استشاري التغذية، أن هناك خطأ شائع يقع فيه البعض، وهو غلي النعناع لتناوله، ولكن الطريقة الصحيحة للاستفادة منه هو غلي المياه ثم وضعها على ورق النعناع.