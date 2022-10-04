خطأ شائع ترتكبه السيدات عند العناية بالبشرة.. احذرن الحبوب والبثور السوداء

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

العناية بالبشرة أمر تحرص عليه العديد من السيدات، ويستوجب اتباع أنظمة روتينية ثابتة بشكل يومي، الأمر الذي لا يدركه البعض، وبالتالي يقعن في أخطاء تسبب أضرارا لهن، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية.

خطأ شائع عند استخدام روتين البشرة اليومي

الخطأ الشائع الذي تقع به العديد من السيدات هو وضع الروتين اليومي للبشرة، ومن ثم الاتجاه إلى النوم مباشرة، ما يمنع الاستفادة التامة من المنتجات التي تستخدم.

وعند وضع الوجه على الوسادة، غالبًا ما يمتص جميع المنتجات التي وضعت على البشرة، ما يتسبب في منع امتصاصها بشكل واضح، ويخلق حكة في بعض الأحيان لدى النساء، ما يظهر الحبوب أو الاحمرار في صباح اليوم التالي، وهذا ما كشف عنه «كيمبرلي هالم»، خبير العناية بالبشرة، في شركة مستحضرات التجميل العالمية «Face the Future».

التوقيت المناسب لاستخدام روتين البشرة

وقال الخبير في تصريحاته إنه يجب استخدام منتجات العناية بالبشرة قبل الذهاب إلى النوم بساعتين على الأقل، وذلك للسماح لجميع المواد بالامتصاص الجيد من خلال الجلد، ما يمنع إزالتها من خلال حك الوجه مع الوسادة أثناء النوم.