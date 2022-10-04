لتقوية مناعة أسرتك.. جهزي وجبة غذاء صحية بها 5 ألوان طبيعية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تقوية المناعة من أهم الأمور الصحية التي يسعى الشخص إليها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نزلات البرد أو الإنفلونزا، لذا هناك أطعمة ومشروبات يجب الحرص على تناولها بشكل يومي للحفاظ على نفسك.

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة شرح عبر «هن»، أن هناك بعض الأساسيات في اليوم التي من المفترض أن يتبعها الشخص لتقوية المناعة وتفادي الإصابة بأمراض.

وأوضح استشاري المناعة، أنه يجب أن تكون الوجبات الغذائية اليومية غنية بالفيتامينات والبروتينات والخضروات لكفاءة الجسم.

أطعمة تقوي المناعة

وأوصى عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن تحتوي وجبة الغذاء يوميا على 5 ألوان طبيعية لاحتوائها على الفيتامينات الطبيعية التي بدورها تقوي المناعة وهي: «اللون الأحمر المتمثل في الطماطم والأصفر أي الجزر والأزرق وهو الكرنب البنفسجي أو البنجر، الأبيض أي رأس الخس والثوم، والأخضر أي الخضروت».

مشروبات تقوي المناعة

أما بالنسبة للمشروبات التي تقوي المناعة، قال بدران إنه يفضل تناول الأعشاب الطبيعية مثل «الينسون والنعناع» وشرب الحليب يوميا، لأنه يعمل على مد الجسم بالفيتامينات وتعطيه النشاط والحيوية.

وتابع أن من المهم أيضا الحصول على بعض الفيتامينات مثل فيتامين سي الذي يكون متواجد في الفواكه الحمضية والليمون ومفيد للجهاز والتنفسي وتقوية المناعة، وفيتامين د من خلال الأسماك والفواكه ويحسن من الحالة المزاجية، وفيتامين أ الذي يقي من السرطان ومهم للبصر.