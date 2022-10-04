طرق التخلص من الاكتئاب ورفع هرمون السعادة: السر في النفسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من السيدات يعانين من حالات من الاكتئاب والحزن الشديد، وتغيرات مفاجئة في الحالة النفسية، البعض منهن يحاول البحث عن طرق علاجية للتخلص من الطاقة السلبية التي تنتابهن عن طريق اللجوء إلى الأطباء النفسيين وخبراء التغذية، حتى يستطيعن العيش بسلام في حياة خالية من الضغوطات والتي تنعكس بالسلب على أسرهن.

نرمين البحيري، لايف كوتش، تحدثت عن الفيتامينات النفسية وكيفية تقوية المناعة النفسية، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، قائلة: «القلب والعقل والجسم والروح، يحتاجون إلى فيتامينات نفسية، إذ هناك مشاعر هامة للسيدات لبناء المناعة النفسية، لتغذية الطفل، هناك فيتامينات للقلب وللعقل، لابد من أختيار غذاء داخلهم وأفكار هامة وعدم وضع بداخله الأخبار والطاقة السلبية، وهو ما يؤثر على المناعة، بعكس الوعي والطاقة الإيجابية والمعلومات الصحيحة للعقل، هذا ما يؤثر على العقل والقلب، غذاء الروح أيضا من خلال التقرب لله والقراءة والمعرفة، وفي حالة عدم العناية بالجميع فهو سيؤثر بالسلب على الجسم إذ سيحدث خلل وضغط».

طرق تغذية القلب والعقل والروح والجسد

«كل ما العضلة اصبحت أقوى كل ما هتقدري تستقبلي الحدث بمرونة»، عبارة واصلت من خلالها نرمين البحيري، لايف كوتش، الحديث عن أسباب تقوية المناعة النفسية، إذ تضيف: «في أحداث يمكن أن تستطع سيدة تخطيه وأخرى لا، وهو يرجع إلى قزة العضلة، كل ما كانت العضلة أقوى كل ما كان استقبال الحدث بطريقة منطقية من خلال الحلول والمواجهة، كل القوى متساوية، نجد مثلا أن هناك تجاهل من قبل الجانب الروحي، إذ أن الجسد من غير طاقة لاينبض، القلب والعقل هم قوى عظمى، لايجب إهمالهم، والجسد الذي يقوم بها البناء».

تمارين تساعد على تقوية المناعة النفسية

كما حددت «البحيري»، طرق وتمارين تساعد على تقوية المناعة النفسية للعقل والجسم والقلب والروح ورفع هرمون السعادة: «الجسم يحتاج إلى ممارسة الرياضة والنزول لصالات الجيم، مع تناول أطعمة صحية، والقيام بأنشطة تغذي القلب، مع الذهاب للمتخصصين النفسيين وتفريغ المشاعر والتخلص من الطاقة السلبية، العقل يمكن القيام بتدريبات مختلفة مثل العمل على ترجمة الأمور».