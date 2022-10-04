لمرضى ارتفاع الكوليسترول.. تناول هذا الطعام يقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

ارتفاع مستويات الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، لذا من الضروري الحرص على خفضه، لذا نتعرف هل الزبادي الذي يمكنه أن يخفضه.

يحتوي على مادة البروبيوتيك

عادة ما يحتوي بعض من أنواع الزبادي، على مادة البروبيوتيك المفيدة، التي ثبت الأبحاث أن لها تأثير فعال في تقليل الكوليسترول الضار، لذا يجب الاهتمام أن تكون نسبة البروبيوتيك الموضحة على العلبة من الخارج كبيرة، خاصًة للحالات التي تعاني من ارتفاع الكوليسترول، وذلك وفقًا لما ذكره موقع eatthis.

خالي من الدهون

الزبادي الذي لا يحتوي على دهون مشبعة يساعد على تقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، الذي يساعد في تقليل الكوليسترول الضار في الجسم، والقدرة على إدارته.

الزبادي الطبيعية

عادة ما تكون الزبادي الطبيعية خالية من السكر المضاف، أو تكون كميات قليلة لإضافة نكهة، كما أنها تفتقر إلى الإضافات التي تقضي على المبيدات الحشرية، التي يمكنها أن تزيد من خطر الالتهابات التي تزيد من الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب نتيجة ارتفاع الكوليسترول في الدم.

فوائد غير متوقعة لتناول قشر البطاطا

رجل يحاول تقبيل ثعبان الكوبرا فلدغه سريعا (فيديو)

معلمة تعثر على ثعبان سام داخل حقيبة طالبة في المدرسة

"لو مفيش فتاحة".. 4 طرق فعالة لفتح المعلبات الغذائية

صاحبتها لم تصدق السعر.. بيع مزهرية صينية برقم غير متوقع