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ثمنه 90 مليون.. العثور على "كوكايين" ملقى على شاطئ - ما القصة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشف أحد المصطافين على شاطئ غرب ويلز بالمملكة المتحدة البريطانية، 30 كيس أسود من الكوكايين النقي بوزن كيلو جرام، بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما أورد موقع "dailymail"، فإن الشاب الثلاثيني كان يتجول على الشاطئ، فوجد بالصدفة حقيبة سوداء مقيدة بحبل وأوعية فارغة من جالون للطفو، قد جرفتها المياه على الشاطئ.

واتصلت سيدة عجوز بالشرطة وجاءوا بعد نصف ساعة، وقطعوا كيسًا بدا وكأنه كوكايين نقي، سحبوه من الشاطئ وأخذوها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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