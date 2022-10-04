ثمنه 90 مليون.. العثور على "كوكايين" ملقى على شاطئ - ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشف أحد المصطافين على شاطئ غرب ويلز بالمملكة المتحدة البريطانية، 30 كيس أسود من الكوكايين النقي بوزن كيلو جرام، بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما أورد موقع "dailymail"، فإن الشاب الثلاثيني كان يتجول على الشاطئ، فوجد بالصدفة حقيبة سوداء مقيدة بحبل وأوعية فارغة من جالون للطفو، قد جرفتها المياه على الشاطئ.

واتصلت سيدة عجوز بالشرطة وجاءوا بعد نصف ساعة، وقطعوا كيسًا بدا وكأنه كوكايين نقي، سحبوه من الشاطئ وأخذوها.

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