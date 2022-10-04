انخفاض المصابين بجدري القرود.. هل ما زال يمثل تهديدا وبائيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، انخفض عدد الحالات الجديدة المصابة بجدري القرود المبلغ عنها أسبوعيا على مستوى العالم بنسبة 7.4 ٪، موضحا أنه لا يوجد سوى تهديد ضئيل لوباء عالمي ولا يوجد مقارنة بـ كوفيد-19.

وأشار إلى أن هناك اختلافات مهمة تجعل من جدري القرود تهديدًا أقل خطورة بكثير من كوفيد-19:

1. جدري القرود لا ينتشر بسهولة.

2. من السهل التعرف على الأشخاص المصابين.

3. من السهل احتواء حالات تفشي المرض.

4. هناك نوعان من اللقاحات الفعالة ضد جدرى القرود.

5. هناك مناعة مجتمعية موجودة فعليًا ضده، لأن الكبار الأحياء في كل دول العالم تم تطعيمهم ضد الجدري قبل سنة 1980، وتطعيم الجدرى يكسب مناعة ضد المرض.

وينتشر جدري القرود في 126 دولة، أما الدول العشر الأكثر تضررًا على مستوى العالم هي:

1. الولايات المتحدة الأمريكية: 25169

2. البرازيل: 7534

3. إسبانيا: 7149

4. فرنسا: 3970

5. المملكة المتحدة: 3635

6. ألمانيا: 3615

7. بيرو: 2436

8. كولومبيا: 2042

9. المكسيك: 1627

10. كندا: 1389

ويوضح بدران أن هذه البلدان مجتمعة تمثل 86.7 ٪ من الحالات المبلغ عنها على مستوى العالم.

كيف ينتشر؟

وينتش من خلال التلامس الوثيق والشخصي غالبًا من الجلد إلى الجلد، بما في ذلك:

1. الاتصال المباشر الوثيق مع طفح جلدي أو قشور من شخص مصاب، بما في ذلك الاتصال الجنسي .

2. لمس الأشياء والأقمشة (الملابس أو الفراش أو المناشف) والأسطح التي استخدمها شخص مصاب.

3. ملامسة الإفرازات التنفسية الكبيرة من الاتصال المباشر وجهاً لوجه لفترة طويلة.

4. يظل جدري القرود معديًا حتى تتساقط القشرة ويتكون جلد جديد.

5. لا يُعتقد أن جدري القرود ينتشر من خلال المحادثات العرضية مع شخص مصاب ولكن من خلال الاتصال الوثيق، والذي يشمل اللقاءات الجنسية.

الوقاية من جدري القرود

1. استراتيجية التباعد الاجتماعي فعالة جدًا للوقاية، والحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين.

2. عزل المصابين

- العزل في غرفة منفصلة

- استخدام حمام منفصل أو التنظيف بعد كل استخدام

- تنظيف وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بالماء والصابون ومطهر منزلي

- تجنب الكنس

- استخدام أواني أو أشياء أو إلكترونيات منفصلة

- عدم مشاركة المناشف أو الفراش أو الملابس

- ارفع الفراش والملابس والمناشف بعناية دون هزها أو تنفيضها، ضع المواد في كيس بلاستيكي قبل حملها إلى الغسالة واغسلها بماء ساخن 60 درجة

- فتح النوافذ للتهوية الجيدة

- تشجيع كل من في المنزل على تنظيف أيديهم بانتظام بالماء والصابون أو معقم اليدين المحتوي على الكحول

3. منع المخالطة الحميمة للمرضى بجدري القرود.

- المخالطة من أهمّ عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بعدوى الفيروس المسبّب للمرض.

- على المخالطين للمرضى الحد من التفاعلات الاجتماعية.

- لا للقبلات أو المصافحة او العناق أو أي تلامس.

- لا ينتشر الفيروس فقط من خلال الاتصال الجنسي ، ولكن أيضًا من خلال أي شكل من أشكال الاتصال الوثيق مع شخص مُعدٍ.

- عدم لمس الحيوانات

- يجب على الأشخاص الذين أكدوا وجود جدري القرود أو اشتبهوا فيه أن يتجنبوا الاتصال الجسدي الوثيق مع الحيوانات ، بما في ذلك الحيوانات الأليفة (مثل القطط والكلاب والهامستر والجربوع)، والماشية والحياة البرية.

4.الكمامة دعامة الوقاية

5.غسل الأيدى بالماء والصابون باستمرار، نظف يديك بشكل متكرر بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.

6. تطهير الأسطح التي يتعدد لمسها باستمرار

7. مخاطر الإصابة بجدري القرود من الأسطح أعلى عند المشاركة في منزل أو غرفة مع شخص مصاب بجدري القرود.

- يمكن أن يعيش جدري القرود على الأسطح - لكن خطر الإصابة بهذه الطريقة مازال منخفضًا.

• فيروس جدري القرود يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 15 يومًا ،لكن أحدث البيانات تظهر في الواقع أن جدري القرود لا ينتشر بشكل جيد عبر الطرق التي لا تتضمن اتصالًا جسديًا أو حميمًا.

• أن حوالي 0.2 ٪ فقط من الأشخاص المصابين قد أصيبوا بالفيروس من سطح ملوث في هذا التفشي الحالي.

• الملابس والمواد والأسطح من المرجح أن تكون وسيلة لانتقال الفيروس داخل منزل شخص مصاب بجدري القرود، وتحديداً عندما يكون شخص آخر على اتصال مستمر بهذه العناصر ، بدلا من الاتصال القصير.

9. من المرجح أن يتمتع الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الجدري ببعض الحماية ضد العدوى.

10. تعزيز المناعة يقلل من حدة المرض حال الإصابة.

وقاية الأطفال

• يمكن أن يصاب الأطفال إذا كانوا على اتصال وثيق بشخص ظهرت عليه الأعراض.

• تُظهر البيانات من البلدان المتأثرة سابقًا أن الأطفال عادة ما يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من المراهقين والبالغين.

• قد يكون الرضع والأطفال الصغار (أقل من 8 سنوات) والأطفال والمراهقون المصابون بالأكزيما وغيرها من الأمراض الجلدية والأطفال والمراهقين الذين يعانون من حالات قلة المناعة معرضين لخطر متزايد للإصابة بمرض شديد عندما يصابون بجدرى القردة.

• هناك عدد قليل من الأطفال المصابين بجدرى القرود في الفاشية الحالية.

• تعرض بعض الأطفال للفيروس في المنزل من الوالدين أو مقدمي الرعاية أو أفراد الأسرة الآخرين من خلال الاتصال الوثيق.

• الأطفال الآخرون هم من المراهقين الذين مارسوا نشاطًا جنسيًا مع شخص مصاب بجدري القرود.

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