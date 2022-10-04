تقوى المناعة والعظام.. أطعمة كنز لصحة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تجنبًا للحيرة التي تقع فيها الأمهات عند اختيار الأطعمة والمشروبات، التي يجب وضعها في "اللانش بوكس" للطفل أثناء الذهاب إلى المدرسة، فإننا نقدم قائمة بالأطعمة الصحية التي تساعده على الانتباه والتركيز، وفي الوقت نفسه غنية بالمغذيات ومتنوعة بشكل لا يجعله يمل.

بداية اختيار نوعية "اللانش بوكس" لا يقل أهمية عن الأطعمة المُحضرة لطفلك، إذ يجب اختيار علبة حفظ طعام بحيث لا تضر بصحة الطالب بمجرد تفاعلها مع الأطعمة، لذا لا بد من الأخذ في الاعتبار بعض النصائح عند شرائه، والتي قدمها الدكتور سيد حماد استشاري التغذية، بالمعهد القومي للتغذية لـ"الخليج 365".

وقال إنه عند شراء أى علبة بلاستيكية سواء لانش بوكس أو زجاجة أو علبة للثلاجة ينبغى التأكد من وجود رقم 5 محفورًا على العبوة من الأسفل، مشيرًا إلى أن التي تحتل على رقم 1 غير صحيّة وتُستخدم لمرة واحدة فقط.

وشدّد على ضرورة تجنب "اللانش بوكس" والزجاجات البلاستيكية، المعرضة للشمس لأنها تؤدي لتفاعل بعض المكونات السامة في السوائل وخصوصا الماء.

وأشار "حماد" إلى أن مجموعة من الأطعمة التي يمكن للأم الاعتماد عليها في تحضير اللانش، والتي يمكن أن تعمل على زيادة القدرة الذهنية والتحصيل الدراسي، ومنها الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، كالخضروات والفواكه، وخصوصًا الخضروات الورقية مثل الخس، والجزر وشرائح الفلفل الألوان، إذ إنها مهمة للنمو وزيادة القدرة الذهنية لدى الأطفال ويمكن وضع بعض شرائح من الفاكهة.

وتابع أن هناك مصدر جيد للخضروات والكربوهيدرات، خاصة النشويات مثل شرائح الخبز البلدي والعيش التوست الأسود، والبطاطس المسلوقة ويفضل الإقلال من المخبوزات الجاهزة.

ولفت إلى أنه يجب استخدام منتجات الألبان والجبن المجهزة من معدل طبيعي بدون إضافة دهن نباتي، وتناول البيض مع مراعاة الطرق الصحية للتقديم، وأيضًا تناول بعض شرائح اللحوم والدجاج، والزبادي واللبن المبسطر لأنه اختيار جيد للكالسيوم وتقوية العظام.

وتابع أن تناول بعض المكسرات تزيد من التركيز والقدرة الذهنية مثل السوداني، وحبوب السمسم، ويفضل تناولة مرة أو اثنين خلال الأسبوع.

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