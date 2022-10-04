أخصائية توضح طرق تعزيز ثقة الفتيات بذاتهن أمام المرآة: متبصيش للعيوب واهتمي بمميزاتك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الكثير من الفتيات يفقدن الثقة بذاتهن ويتأثرن بالانتقادات التي توجه لهن من قبل الآخرين، حتى يصبحن جلادًا لأنفسهن أمام المرآة يتفقدن عيوب أجسادهن ولا يلتفتن لمميزاتهن، حتى يصبن بالاكتئاب الشديد ويحاولن الاختفاء عن الجميع خوفًا من التنمر على أجسادهن وشكل مظهرهن الخارجي.

الأخصائية النفسية ياسمين مبارك، تحدثت خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» عن طرق تعزيز ثقة الفتيات في أنفسهن وأجسادهن، قائلة: «مشكلة شكل الجسم، حينما يتم النظر في المرآة هى عيوب الجسم، ويتم تكبيرها وتعظيمها مع عدم الاهتمام بالمناطق والأشياء الجمالية في الجسم، هناك طرق مختلفة لتحسين ذلك الوضع من خلال عدم استمداد الثقة في النفس من الشكل فقط، يجب الاهتمام بالشكل والبشرة ولكن لايجب اقتصارها على الوزن على الميزان أو شكل الشعر، ما يجعل الثقة بالنفس هشة».

تعامل الأهل عند التنمر على الأطفال

«استمداد الثقة بالنفس من النجاحات والأمومة والفكاهة»، عبارة واصلت من خلالها الأخصائية النفسية ياسمين مبارك، حديثها، قائلة: «يجب استمداد الثقة من أشياء غير الشكل، عدي الحاجات والصفات الحلوة اللي في حياتك ومترتبطيش بالشكل فقط، وفي حالة تعرض الفتاة للتنمر لاختلاف شكلها الفكرة هي عدم القدرة على التحكم بتصرفات الأشخاص المحيطين ولكن يمكن التحكم في الذات وطرق التعامل داخل المنزل، يجب على الآباء والأمهات عدم الحديث عن الطعام بشكل يجعل الأطفال يهابونه ويخلق حالة من التوتر، وهذا يمكن أن يكون بداية لحدوث اضطرابات».

طرق تعزيز ثقة البنات في أنفسهن

وأشارت ياسمين مبارك، إلى أن التنمر يقلل من ثقة الأشخاص بذاتهم ويجعلهم يحاولون الاختفاء عن الجميع وبخاصة الفتيات: «هتلاقي البنت مش راضية عن جسمها، مش عايزة تروح مكان معين لخوفها من تناول الطعام الزائد عن الحد، مع انتقاد نفسها أمام المرآة وتجنب التردد على أماكن معينة، وهنا يجب على الفتيات عدم المقارنة بينها وبين غيرها».