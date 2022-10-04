دراسة تحذر من الأرز الأبيض والمكرونة: تعادل ضرر الحلويات وخطر على قلبك

القاهرة - سمر حسين - صحة

توصلت دراسة إلى أن تناول الكثير من الأرز الأبيض يضر قلبك على المدى الطويل مثل تناول الكثير من الحلوى، حيث درس الباحثون في مخاطر الإصابة بأمراض القلب بين الأشخاص الذين كانت وجباتهم الغذائية غنية بالحبوب المكررة مقارنة بالحبوب الكاملة بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

أضرار صحية لتناول الأرز الأبيض

وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون الحبوب المكررة التي تمت معالجتها لتكون بملمسًا ناعمًا وعمر تخزين أطول هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي في منتصف العمر، وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور محمد أمين خجافي جاسكاري، إن الضرر الناجم عن اتباع نظام غذائي غني بهذه الحبوب يشبه تناول الكثير من الوجبات السريعة.

وقال إن النظام الغذائي الذي يتضمن استهلاك كمية كبيرة من الحبوب غير الصحية والمكررة يمكن اعتباره مشابهًا لاتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من السكريات والزيوت غير الصحية، حيث يتم تكسير الحبوب المكررة بسرعة في الجسم بسبب تجريدها من الألياف، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبة.

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى اتلاف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب وتؤدي إلى تكوّن الترسبات في جدران الشرايين.

فوائد الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني والشوفان وخبز القمح الكامل، على الحبوب الكاملة، بينما يتم طحن الحبوب المكررة لتتحول إلى دقيق.

يتم ذلك لإطالة العمر الافتراضي، ولكن يعني أن الحبوب تفقد العناصر الغذائية الرئيسية في هذه العملية، العديد من المقرمشات والحلويات والمكرونة مصنوعة أيضًا من الحبوب المكررة.

وقارنت الدراسة بيانات 1168 شخصا سليمًا بـ1369 مريضًا يعانون من مرض الشريان التاجي، أجاب المشاركون على استبيان تكرار الطعام لتحديد عدد المرات التي تناولوا فيها الحبوب الكاملة والمكررة.

وقالت الدراسة، ارتبط ارتفاع استهلاك الحبوب المكررة بارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض، بينما أدى تناول المزيد من الحبوب الكاملة إلى تقليل المخاطر.

وأكد الباحثون، سوف تنشر نتائج تلك الدراسة في الكلية الأمريكية لأمراض القلب بالشرق الأوسط 2022 جنبًا إلى جنب مع مؤتمر جمعية القلب الإماراتي الثالث عشر، في دبي في 7-9 أكتوبر2022.