لو ابنك بيخاف.. تربوية توضح طرق التعامل معه والأخطاء التي يجب تجنبها

القاهرة - سمر حسين - ماما

يمر بعض الأطفال في عمر 7 أو 8 سنوات، بنوبات من الخوف وخاصة من المرض أو الموت أو التخيلات المخيفة وقت النوم بحسب وصف هايدي المصري مدربة تربوية وخبيرة نفسية.

وقالت هايدي المصري، المدربة التربوية والخبيرة النفسية عبر «هن»، إن الخوف عند الطفل يمكن أن يبدأ عابر ولكن ربما يسبب سوء التعامل معه إلى أنه يكون صفة دائمة، لذا يجب التركيز والحرص على طريقة التواصل معه بشكل سليم وهو ما تشرحه فيما يلي.

أخطاء يجب تجنبها في التعامل مع طفل يخاف

‏- السخرية أو التعامل بقسوة معه.

‏- التقليل من مشاعره ومخاوفه.

‏- العمل على تهديده بمخاوفه.

‏- أسلوب المقارنة بغيره.

‏- التقليل من شأنه.

‏- أسلوب الكذب على الطفل من أجل تقليل خوفه.

‏- الصراخ علىه أو استخدام العنف.

‏- اصطحابه في سرير الوالدين.

‏أحاديث خاطئة مع طفل يخاف

‏- لماذ تشعر بالخوف؟.

‏- انت صغير عشان تخاف بحسب وصف هايدي.

‏- لو بتحبني متخفش وفقا للمدربة التربوية.

‏- الخوف للأطفال الصغار.

‏- مفيش حاجة تخوف.

- مفيش راجل بيخاف.

كيفية التعامل مع طفل يخاف

‏- يجب تفهم خوف الطفل.

‏- العمل على جعل الطفل مطمئن وأنك موجود معه بدون التركيز على فكرة الخوف.

- التعامل معه تدريجيا لحل مشكلة الخوف.

‏- قراءة قصص له تكون إيجابية للاطمئنان.

‏- جعله يشاهد قدوة إيجابية.

‏- العمل على تشجيعه بكثرة ودعم الثقة في النفس.

وأوضحت المدربة التربوية أن في حال استمر الطفل يشعر بالخوف لمدة تتجاوز الـ6 أشهر بدون تحسن يجب عرضه على أخصائي نفسي.