نصائح ذهبية لتضفير الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت خبيرة التجميل الألمانية ريكاردا تسيل إنه يمكن للمرأة تضفير شعرها بسهولة ويسر والحصول على تسريحة ضفائر تدوم طويلا إذا كان الشعر يتمتع بالتماسك والثبات.

ولهذا الغرض لا يجوز غسل الشعر قبل التضفير بفترة قصيرة؛ نظرا لأن الشعر الرطب لا يتمتع بتماسك جيد، وبالتالي يفتقر إلى الكثافة المطلوبة. وللسبب ذاته، ينبغي عدم استخدام بلسم أو ماسك.

وبدلا من ذلك، ينبغي تطبيق اسبراي حماية من الحرارة على خصلات الشعر الطويلة والأطراف بعد غسل الشعر، وقبل التضفير بقليل ينبغي تطبيق شامبو جاف على منبت الشعر؛ حيث يمنح الشامبو الجاف الشعر تماسكا وثباتا، وبالتالي يتمتع الشعر بالكثافة المرغوبة.

وبعد تضفير الشعر، ينبغي استخدام اسبراي تثبيت كي تدوم تسريحة الضفائر لمدة طويلة.

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