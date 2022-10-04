10 معلومات عن الإعلامية الراحلة ماجدة عاصم: شاركت في فيلم واحد بشخصيتها كمذيعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غيَّب الموت الإعلامية والفنانة ماجدة عاصم، بعد صراع مع المرض حسبما أعلنت شقيقتها سلوى عاصم عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك».

وتُشيع جنازة الإعلامية ماجدة عاصم ظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، وسيوارى جثمانها الثرى داخل مقابر الأسرة بطريق الواحات، بجوار نجلها المذيع الراحل عمرو سمير الذي وافته المنية قبل 5 أعوام.

«هن» تقدم 5 معلومات عن ماجدة عاصم

1- إعلامية ومذيعة تليفزيونية مصرية.

2- عملت مذيعة في القناة الثانية بالتليفزيون المصري.

3- قدمت العديد من برامج الأطفال، وأيضا برنامج «ذكريات وحكايات» الذي كانت تستضيف فيه عددا كبيرا من الشخصيات الفنية والعامة، واستضافت فيه زوجها السابق الفنان الراحل كرم مطاوع.

4- شاركت بشخصها كمذيعة في فيلم واحد فقط وهو فيلم (ليلة عسل) للمخرج محمد عبدالعزيز، في عام 1990، بطولة سهير البابلي وعزت العلايلي.

5- شقيقتها هي المذيعة سلوى عاصم.

6- تزوجت من الخبير السياحي سمير محمد علي شما وأنجبت منه المذيع والممثل عمرو سمير، وبعد انفصالها عنه تزوجت من الفنان كرم مطاوع والذي انفصلت عنه قبل وفاته بشهر.

7- تحجبت واعتزلت الظهور على الشاشة وظلت في عملها بالتليفزيون المصري.

8- تزوجها الفنان كرم مطاوع كزوجة ثانية وهو متزوج من الفنانة سهير المرشدي.

9- ظلت تقوم بدور المذيعة وحلت كضيفة في أحد البرامج مرة واحدة فقط وكان المذيع هو نجلها الإعلامي الراحل عمرو سمير في عيد الأم.

10- تعرضت لمحنة كبيرة بوفاة ابنها المذيع الشاب عمرو سمير فجأة وعاشت حالة حزن كبيرة بعد وفاته.

11- تعرضت لأزمة صحية كبيرة منذ 4 شهور، وتوفيت صباح الثلاثاء.