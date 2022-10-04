التهاب الجنبة يصيب البطانة المحيطة بالرئة.. ما أسبابه وأعراضه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت مؤسسة الرئة الألمانية إن التهاب الجنبة هو التهاب يصيب البطانة المحيطة بالرئة المعروفة باسم "الجنبة".

وأوضحت المؤسسة أن أسباب التهاب الجنبة تكمن في أمراض الرئة مثل الالتهاب الرئوي والانسداد الرئوي والسل، وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمامية والتهاب المفاصل الروماتويدي، والعدوى الفيروسية مثل فيروس كوكساكي ب، وأمراض الجزء العلوي من البطن مثل التهاب البنكرياس، وأمراض السرطان في الرئة أو القفص الصدري.

وتتمثل أعراض التهاب الجنبة في آلام شديدة أثناء التنفس وضيق التنفس والحمى والتعرق الليلي.

وإذا كان سبب التهاب الجنبة يرجع إلى البكتيريا مثل الالتهاب الرئوي فيتم علاجه بواسطة المضادات الحيوية، وإذا كان سببه يرجع إلى فيروس مثل فيروس كوكساكي ب فيتم علاجه بواسطة مضادات الفيروسات، إلى جانب المسكنات والأدوية الخافضة للحرارة.

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