سخونة الجسم دون ارتفاع درجة الحرارة.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

فجأة وبلا مقدمات يشعر الشخص بسخونة في الجسم دون ارتفاع درجة الحرارة، ومن ثم يبدأ المريض في حالة إعياء شديدة تستدعي دخول المستشفى والطوارئ في حالة لا يُرثى لها، تؤثر بالسلب على الصحة والمكوث لفترة تدوم طويلًا، وهو الأمر الذي تخاف منه الأمهات وتبدأ بالشعور بالقلق الشديد، خاصة إذا تعرض طفلها لتلك الحالة، خوفًا من تفاقم المشكلة.

وتبحث الأمهات وربات المنازل عن سبب سخونة الجسم دون ارتفاع درجة الحرارة، مع علاجها حتى لا يتطور الأمر ويصعب التعامل معه لاحقًا.

ما هو سبب سخونة الجسم دون ارتفاع درجة الحرارة؟

تحدث الدكتور محمد منصور، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، عن أسباب سخونة الجسم دون ارتفاع درجة الحرارة، خلال حديثه لـ«هُن»، إذ قال: «يمكن أن حروق الشمس والتعرضة لضربات الشمس واحدة من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى سخونة الجسم دون ارتفاع درجة الحرارة، بخلاف القلق والتوتر، الإصابة بمرض التصلب المتعدد ms».

كما أشار الدكتور محمد منصور، إلى أن فترة ما قبل انقطاع الطمث، من أكثر أسباب سخونة الجسم دون ارتفاع درجة الحرارة، إذ يضيف: «يمكن أن تؤثر الدورة الشهرية عند النساء على سخونة الجسم دون ارتفاع درجة الحرارة، بخلاف فرط نشاط الغدة الدرقية، والإصابة بمرض السكري، إلى جانب تناول بعض الأدوية التي لها نتائج عكسية وآثار جانبية».

علاج سخونة الجسم دون ارتفاع درجة الحرارة

وأوضح الدكتور محمد منصور، طرق علاج سخونة الجسم دون ارتفاع درجة الحرارة، خلال الحديث إذ يقول: «في البداية يجب تبريد الجسم جيدًا، من خلال أخذ حمام بماء فاتر، مع ضرورة تجنب الماء البارد، كما يمكن محاولة تخفيف الملابس وعدم استخدام أكثر من بطانية، كما يعتبر تناول السوائل من أكثر الطرق التاي تساعد على علاج سخونة الجسم، إذ تساعد على التخلص من الجراثيم والميكروبات ويعتبر شرب الماء من الطرق التي تساعد على خفض درجة الحرارة الداخلية للجسم».