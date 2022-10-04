بودرة التصحيح.. عصا سحرية لبشرة متجانسة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن بودرة التصحيح “Correcting Powder” تعد بمثابة عصا سحرية للتمتع ببشرة متجانسة.

وأوضحت البوابة الألمانية أن علبة بودرة التصحيح تشتمل على أكثر من لون مثل الأخضر لإخفاء الاحمرار والمشمشي لإخفاء الزرقان والأصفر لتفتيح لون البشرة والبني، والذي يربط كل الدرجات اللونية. وبذلك يمكن الحصول على بشرة تتمتع بتجانس لوني جذاب.

وعن كيفية الاستخدام، أوضحت "هاوت.دي" أنه بعد وضع كريم العناية النهاري يتم تطبيق بودرة التطبيق من خلال وضع كل الدرجات اللونية بواسطة الفرشاة على البشرة على نحو متساو، وانطلاقا من منتصف الوجه يتم توزيع البودرة باتجاه الخارج من جسر الأنف إلى الوجنات والجبين والذقن.

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