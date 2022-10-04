توقعات الأبراج وحظك اليوم 4-10: تحسن مادي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
- برج الحمل:
مهنيًا برج الحمل: كن هادئًا في عملك، إذا لم تسير الأمور بالطريقة التي تريدها.
عاطفيًا: تعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للمضي قدمًا الطرف الآخر.
ماليًا: تساعدك علاقاتك المهنية في تحسين أحوالك المالية.
- برج الثور:
مهنيًا برج الثور: قد يعمل عقلك لوقت إضافي من أجل حل الألغاز.
عاطفيًا: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة.
ماليًا: تجلب طاقتك الكبيرة النجاح والتقدم في عملك، ما يزيد من دخلك.
- برج الجوزاء:
مهنيًا برج الجوزاء: لا تلتفت إلى ما يريد إحباطك.
عاطفيًا: تشعر بالرغبة الشديدة للخروج والتنزه مع شريكك.
ماليًا: : تفكر في إيجاد مصدر دخل جديد.
- برج السرطان:
مهنيًا برج السرطان: تحتاج إلى القيام بالمزيد من المهام في عملك.
عاطفيًا: تحقيق التوازن الصحيح في علاقة بشريك حياتك حالية أمرًا صعبًا.
ماليًا: يتحسن اليوم الوضع المالي لديك.
- برج الأسد:
مهنيًا برج الأسد: تشعر كما لو أن يديك مقيدتان اليوم ولا تواجه أي خيارات على الإطلاق.
عاطفيًا: تركز اليوم على أحلام المستقبل التي تشاركها مع الطرف الآخر.
ماليًا: لديك بعض التحديات هذا اليوم.
- برج العذراء:
مهنيًا برج العذراء: هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ موقف بشأن مشكلةما في وظيفتك.
عاطفيًا: حان الوقت الآن للتعبير شفهيًا لشريكك عن ما تشعر به.
ماليًا:احذر التبذير وإنفاق الأموال في أشياء لا فائدة لها.
- برج الميزان:
مهنيًا برج الميزان: تؤثر مشاكلك مع أشخاص آخرين في وظيفتك على أدائك.
عاطفياً: تميل إلى المبالغة في حديثك مع شريك حياتك.
مالياً: أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.
- برج العقرب:
مهنيًا برج العقرب: قد تتردد في مشاركة ما تعرفه خوفًا من زملائك.
عاطفيًا: تقضي عشاء مميز مع شريكك.
ماليًا: إنه يوم رائع بالنسبة لك، تحقق مزيد من الأرباح.
- برج القوس:
مهنيًا برج القوس: كن حذرا في أخذ كل شيء على أعصابك في العمل.
عاطفياً: تنشأ المشكلة بينك وبين شريكك عندما يشعر بالتجاهل منك.
مالياً: تنتظر مكافأة تقديرا لعملك، قد تكون مالية أو معنوية.
- برج الجدي:
مهنيًا برج الجدي: تبذل قصاري جهودك لتحقيق أهدافك.
عاطفياً: تتلقى أخبارًا سارة بشأن عودة شريك حياتك من رحلة عمل طويلة.
مالياً: سوف تتطالب بمستحقاتك المالية في عملك.
- برج الدلو:
مهنيًا برج الدلو: لا يوجد ما يشير إلى أنك تسير في الاتجاه الصحيح.
عاطفيًا: قد تحصل على فرصة للتحدث مع شخص تنجذب إليه كثيرًا.
ماليًا:. حان الوقت للتفكير في الاستثمار.
- برج الحوت:
مهنيًا برج الحوت: ينزعج الأشخاص من حولك من ضيق أفقك.
عاطفيًا: تمر ببعض المشاكل في علاقتك العاطفية الحالية.
ماليًا:إنه يوم صعود وهبوط بالنسبة لك من الناحية المالية.
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