دعاء للأولاد.. بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد

القاهرة - سمر حسين - ماما

استكمالا للمسيرة التعليمية تستقبل المدارس آلاف الطلاب بشكل يومي، والأمهات خاصة الجدد يدعون للأبناء بالتوفيق وحسن المذاكرة خلال الفترة المدرسية، وفيما يلي أدعية للأولاد بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

أدعية للأولاد في المدارس

واحد من أشهر الأدعية للأولاد لدباية العام الدراسي الجديد هو كالتالي: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل».

والدعاء التالي أيضا: «يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إني توكلت عليك، وسلمت امري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك».

كما يمكن للطالب أن يناجي ربه ويدعوه بما يحبه، وكذلك أولياء الأمور يمكن أن يدعون الله بما يرونه مناسبا لهن ويشعرون به في القلب.

أدعية ليرددها الآباء

«اللهم علّم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين».

كما يمكن ترديد الدعاء أيضا كالتالي:

«اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجمّلهم بالعافية».

وواحد كذلك من أشهر الأدعية للأولاد:

«اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، وأغنهِم بفضلك عمّن سواك، اللهم جنّبهم رفقاء السوء والخمر، وسلّمهم من العلل والأوبئة والآفات، اللهم أمدد لي على أحسن حالٍ في أعمارهم، وافسح لي بعافيةٍ منك في آجالهم، وهب لي تربيةً طيبةً لصغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وأنبتهم نباتًا حسنًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلّمهم من شرّ الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، وأهدِهِم لما تحبّه منهم، واغفر لهم يا غفّار».