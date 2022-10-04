الامارات | دعوة لأصحاب القلوب القوية.. من «وارنر براذرز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» ضيوفها للمشاركة في احتفالات «سبوكتوبر»، والاستمتاع بفعاليات ترفيهية حية ولقاء خمس شخصيات جديدة تظهر في المدينة الترفيهية للمرة الأولى، بالإضافة إلى التجارب العائلية الفريدة المستوحاة من أجواء الهالوين حتى 31 الجاري. وسيكون الضيوف من أصحاب القلوب الشجاعة على موعد مع العديد من الفعاليات المخيفة بطابعها الترفيهي في المناطق الترفيهية الست في عالم وارنر براذرز أبوظبي، والتي ستبدأ منذ لحظة وصول الضيوف ومشاهدة الواجهة الخارجية.