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الامارات | دعوة لأصحاب القلوب القوية.. من «وارنر براذرز»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» ضيوفها للمشاركة في احتفالات «سبوكتوبر»، والاستمتاع بفعاليات ترفيهية حية ولقاء خمس شخصيات جديدة تظهر في المدينة الترفيهية للمرة الأولى، بالإضافة إلى التجارب العائلية الفريدة المستوحاة من أجواء الهالوين حتى 31 الجاري. وسيكون الضيوف من أصحاب القلوب الشجاعة على موعد مع العديد من الفعاليات المخيفة بطابعها الترفيهي في المناطق الترفيهية الست في عالم وارنر براذرز أبوظبي، والتي ستبدأ منذ لحظة وصول الضيوف ومشاهدة الواجهة الخارجية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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