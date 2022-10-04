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الامارات | مسابقة الهرم البشري تعود في إسبانيا

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مدريد - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة الهرم البشري تعود في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الأولى منذ تفشّي الجائحة، أقامت مدينة تاراجونا الإسبانية مسابقة الهرم البشري الشهيرة، إذ تحاول الفرق بناء أبراج بأجسام الأشخاص المشاركين تصل إلى 10 مستويات للحصول على لقب أفضل «قلاع». وعادة ما يقام الحدث الشعبي كل عامين في ساحة مصارعة الثيران السابقة في المدينة المتوسطية. وكان الفائزون هذا العام رياضيين من فيلافرانكا، وهي مدينة تشتهر بأهراماتها البشرية، حسبما ذكرت صحيفة دياريو دي تاراجونا. وهذه العادة لها تقليد طويل في كتالونيا، ومنحتها «اليونسكو» وضع التراث الثقافي غير المادي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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