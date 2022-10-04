الامارات | «مداد أخير» يفوز بجائزة «بترا لأفضل فيلم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الفيلم المغربي القصير «مداد أخير»، للمخرج يزيد القادري، جائزة «بترا لأفضل فيلم متكامل» بالدورة العاشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام، التي أسدل الستار عليها أول من أمس. كما حصل الفيلم على جائزتَي بترا لأفضل إخراج وأفضل سيناريو. وفاز الأردني محمد الإبراهيمي بجائزة بترا لأفضل ممثل عن دوره في فيلم «الدفينة» فيما حصلت الإيطالية صابرينا كامبانيا على جائزة بترا لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «ذاكرة». وعرض المهرجان 27 فيلماً محلياً وعربياً وأجنبياً، من بينها 15 فيلماً داخل المسابقة.