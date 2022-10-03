أسماء أولاد نادرة وغريبة جدا.. اعرف معانيها حسب القاموس العربي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبحث الكثير من الأشخاص على أسماء أولاد نادرة وغريبة جدا، للاختيار منه للمولود الجديد، إذ يفضل البعض الاختلاف عن الآخرين لذا يحاولوا للوصول إلى اسم غير منتشر، ولما يطلقه المحيطين بهم من الأقارب والأصدقاء على أولادهم.

وفيما يلي يرصد «هن»، أسماء أولاد نادرة وغريبة جدا، يمكن الاختيار منها الاسم المفضل لديك للمولود الجديد بمعانيه حسب القاموس العربي.

أسماء أولاد نادرة وغريبة جدا

تيم: العابد

باتر: القاطع بحدة

أرغد: من يعيش حياة هانئة

أرسلان: القوي والمقدام

شاهين: يطلق على فصيلة من الصقور

سنمار: القمر في السماء

ساهر: من يسهر ويتأخر في النوم.

لامع: متوقد ذكي

لبيد: الزعيم الصغير

عافي: الصحة الجيدة

غامد: اسم لقبيلة وهو الشخص الذي يضع سيفه في غمده

ساجي: الهادئ اللين

شاهر: يرفع سيفه في وجع العدو

أسماء أولاد نادرة وغريبة جدا من القرآن

- هادي: المرشد والواعظ

« من يضلل الله فلا هادي له» سورة الأعراف

- بدر: أي اكتمال القمر

« وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون» سورة آل عمران

- مرجان: اللؤلؤ الصغير

« كأنهن الياقوت و المرجان» سورة الرحمن

- زكريا: يذكر الله

- آدم: أول خلق الله

- سديد: صاحب الرأي الصائب والمستقيم ومعناه الصواب أيضا

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً» سورة الأحزاب

- فؤاد: القلب

«ما كذب الفؤاد ما رأى» سورة النجم

- صفوان: الصخر الأملس الصافي

«كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ» سورة البقرة

- نور: الضوء أو حسن النبات

- أكنان: أماكن يسكن بها بالجبال

- شهاب: كل شي مضيء

«إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب»

أسماء أولاد من الجنة

أبان: المبين الواضح.

أبشر: من البشرى السارة.

أبدع: الذي يبدع بمهارة.

ابسم: الباسم المتبسم .

آمر: الأمير صاحب الأمر.

أبي: من الرفض و من الإباء.

أجاويد: جمع جواد أي كريم السخي.

أجمل: أحسن.

أثيل: الشرف والمجد.

أحنف: المستقيم.

أدهم: الفرس الأسود

أحب: الأكثر حبًا ويأتي من المحبة.

أحمس: اشتد مثل اشتدت الحرب.

أحوص: يمتلك العين الضيقة.

أديب: مهذب ومؤدب وحسن الأخلاق.

أسماء أولاد 2022

كاظم:الذي يحبس نفسه عند الغضب.

باسم:الضاحك قليلا من غير صوت.

سادن: خادم الكعبة.

يامن:المبارك على قومه أو الميمون أو ذو اليمين.

أيمن:المبارك أو الكثير البركة.

مازن:السحاب.

ماهر: الحاذق أو البارع أو المتقن.

متوكل:المتوكل على الله، والمستسلم له.

رافل:المتباهي.

ساجد:الخاضع أو من يضع جبهته على الأرض تعبدا لله سبحانه وتعالى.

مظفر: المنتصر والناجح والفائز.

هتان: الأمطار الخفيفة.

فضل:الخير أو الزيادة.

خاطر:من يمشى ويرفع يديه ويضمها.

إدريس: اسم يوناني الأصل، يعني المعلم.

أشهب: البياض الذي لا يخالطه سواد.