دراسة: البرجر البيتي يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب الشديد

القاهرة - سمر حسين - صحة

إذا كان التفكير في الأمور المعقدة تشعرك بالكآبة، فإن تناول البرجر الرائع الأفضل لإمتاع نفسك، والابتعاد عن الاكتئاب بحسب العلماء نقلا عن «ديلي ميل» البريطانية.

بحسب الدراسة فإن «لحم البقر» الغذاء الوحيد المرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب في دراسة استخدمت بيانات 440 ألف بريطاني، وأفاد باحثون في دورية Affective Disorders أن العناصر الغذائية الموجودة في لحم البقر والذي يصنع منه البرجر، بما في ذلك الحديد وفيتامين B المعروف أنها تساعد في عمل الدماغ هي المسؤولة عن التأثير الوقائي من الاكتئاب.

تناول المزيد من اللحوم يقي من الاكتئاب الشديد

قال فريق الأطباء النفسيين من جامعة تايوان الوطنية ومستشفى ماساتشوستس العام ومراكز أخرى: «هذه هي الدراسة الأولى التي تبلغ عن تأثير سببي محتمل ومفيد لتناول لحوم البقر على تقليل مخاطر الاكتئاب، حيث أن تناول كميات أكبر من لحوم البقر قد يكون وقائيًا من اضطراب الاكتئاب الشديد»، وتنطبق الدراسة كذلك على كل منتجات لحوم البقر وأشهرها البرجر المصنوع بطريقة صحية في البيت.

درس الباحثون بيانات من 440 ألف شخص مخزنين في قاعدة بيانات البنك الحيوي بالمملكة المتحدة، ومن 45 ألف شخص مصاب بالاكتئاب.

ومن خلال فحص البيانات المتعلقة بالجينات المرتبطة بتناول المزيد من لحوم البقر، ارتبطت الأسماك غير الزيتية بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الاكتئاب.

وقالوا إن الكيفية التي يمكن أن يكون بها لحم البقر وقائيًا ليس واضحًا، لكنهم أضافوا أنه يحتوي على عناصر مغذية قد تكون مفيدة في الوقاية من الاكتئاب، بما في ذلك الزنك والحديد وفيتامينات ب والبروتين.