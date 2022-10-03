فوائد غير متوقعة لتناول قشر البطاطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

البطاطا الحلوة مغذية للغاية، لكن هل فكرت في فائدة تناول قشرتها؟.. هذا ما نوضحه وفق ما أورد موقع "healthline" المعني بالصحة.

الفوائد الصحية:

قشرة البطاطا الحلوة صالحة للأكل، وقد تفوتك بعض الفوائد الصحية إذا تخلصت منها، فهي غنية بالعناصر الغذائية.

توفر حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم (146 جرام) مع القشر:

السعرات الحرارية: 130

الكربوهيدرات: 30 جراما

البروتين: 3 جرامات

الألياف: 5 جرامات

بروفيتامين أ: 154٪ من القيمة اليومية

فيتامين ج: 31٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 15٪ من القيمة اليومية

يأتي محتوى الألياف في البطاطا الحلوة أساسًا من القشر، لذلك فإن إزالته ستقلل من تناول الألياف.

أظهرت الأبحاث أن العناصر الغذائية الموجودة في الخضار والفواكه تميل إلى التركز حول القشرة، وبالتالي فإن إزالة القشرة يمكن أن تقلل من تناولك للعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

نسبة عالية من الألياف:

- البطاطا الحلوة مصدر جيد للألياف، ومع ذلك، يقل محتواها من الألياف عند إزالة القشرة.

- تساعد الألياف على زيادة الشعور بالامتلاء، ودعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وإدارة - مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

- مصدر لمضادات الأكسدة

- تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة بيتا كاروتين وحمض - الكلوروجينيك والفيتامينات C وE، بالإضافة إلى ذلك، فإن البطاطا الحلوة الأرجوانية اللون غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين.

وتساعد مضادات الأكسدة هذه في منع تلف الخلايا وترتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

نظرًا لأن مضادات الأكسدة تميل إلى التركيز في الجلد وتحته مباشرة، فإن تناول قشور البطاطا الحلوة يمكن أن يزيد من تناول مضادات الأكسدة، فهي تساعد في تحسين صحتك

هل هناك مخاطر لتناول قشور البطاطا؟

قشور البطاطا الحلوة آمنة للأكل نيئة ومطبوخة، ومع ذلك، لأنها عبارة عن درنات وتنمو في الأرض، فمن المهم غسل القشرة الخارجية بشكل صحيح لإزالة أي أوساخ زائدة أو مبيدات حشرية أو حطام.

لغسل البطاطا الحلوة، ضعيها تحت الماء الجاري وادعكيها بفرشاة خضروات، نظرًا لأن جلودهم متينة، فلا داعي للقلق بشأن إتلافها أو إتلاف الجسد.

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